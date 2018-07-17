  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Иглокожая змеехвостка Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Нитехвостый угорь, медуза, креветка и кальмар Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Полип из отряда Морские перья Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Удильщик Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    «Кальмар-пельмень» из отряда Сепиолиды Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Колония гидроидных стрекающих Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Конгер и скорпеновая рыба Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Зеленоглазковая рыба Фото: NOAA Okeanos Explorer
  • Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
    Морской паук на коралле Paragorgia arborea Фото: NOAA Okeanos Explorer
Природа

Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer

Национальное управление океанических и атмосферных исследований, проведя экспедицию в малоизученных водах вдоль юго-востока США, рассказало об удивительных глубоководных обитателях.
Анастасия Баринова
17 июля 2018 в 12:26
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Экспедиция Widows to the Deep проводилась на судне Okeanos Explorer с 22 мая по 2 июля 2018 года. В ее задачу входили наблюдения за Юго-восточной континентальной окраиной США, которая тянется от Флориды до Северной Каролины. Управляя дистанционным аппаратом, ученые смогли составить карту морского дна и описать представителей фауны, встречающихся в этих водах. Полный отчет по результатам миссии еще не готов, но специалисты ежедневно вели дневник, рассказывая о необычных подводных встречах. Им удалось снять немало редких сцен, например, охоту краба на морскую звезду. Он захватывает ее своими клешнями и, разрывая на части, отправляет в пасть.

Собранные материалы позволяют больше узнать о поведении хищников. В частности, атлантический мичман (лат. Porichthys plectrodon) совершает молниеносную атаку на ничего не подозревающую рыбу семейства барракуда (лат. Paralepididae).

Иглокожие животные офиуры, или змеехвостки (лат. Ophiuroidea), попадаясь на глаза ученых, обычно ползают по дну, но с помощью аппаратуры Okeanos Explorer появилась возможность увидеть, как они плавают.

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