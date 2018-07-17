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Иглокожая змеехвостка Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Нитехвостый угорь, медуза, креветка и кальмар Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Полип из отряда Морские перья Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Удильщик Фото: NOAA Okeanos Explorer
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«Кальмар-пельмень» из отряда Сепиолиды Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Колония гидроидных стрекающих Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Конгер и скорпеновая рыба Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Зеленоглазковая рыба Фото: NOAA Okeanos Explorer
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Морской паук на коралле Paragorgia arborea Фото: NOAA Okeanos Explorer
Зубастый гермафродит, змеехвостая звезда и другие открытия миссии Okeanos Explorer
Экспедиция Widows to the Deep проводилась на судне Okeanos Explorer с 22 мая по 2 июля 2018 года. В ее задачу входили наблюдения за Юго-восточной континентальной окраиной США, которая тянется от Флориды до Северной Каролины. Управляя дистанционным аппаратом, ученые смогли составить карту морского дна и описать представителей фауны, встречающихся в этих водах. Полный отчет по результатам миссии еще не готов, но специалисты ежедневно вели дневник, рассказывая о необычных подводных встречах. Им удалось снять немало редких сцен, например, охоту краба на морскую звезду. Он захватывает ее своими клешнями и, разрывая на части, отправляет в пасть.
Собранные материалы позволяют больше узнать о поведении хищников. В частности, атлантический мичман (лат. Porichthys plectrodon) совершает молниеносную атаку на ничего не подозревающую рыбу семейства барракуда (лат. Paralepididae).
Иглокожие животные офиуры, или змеехвостки (лат. Ophiuroidea), попадаясь на глаза ученых, обычно ползают по дну, но с помощью аппаратуры Okeanos Explorer появилась возможность увидеть, как они плавают.
На глубине 1771 м была замечена ящероголовая рыба Bathysaurus ferox — суперхищник, чьей добычей становятся различные виды рыб и кальмары. Она имеет большие глаза и множество огромных гибких зубов, позволяющих не только схватить добычу, но и переместить ее с их же помощью в глотку. Bathysaurus ferox относится к гермафродитам, имеющим как мужские, так и женские репродуктивные органы. Это свойство появилось в процессе эволюции, чтобы повысить шансы на размножение.
В общей сложности во время экспедиции были сделаны десятки красочных фотографий и видеозаписей.
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