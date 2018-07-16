Последний непальский «танцующий медведь» нашёл дом
Жестокая традиция использовать медведей в танцевальных представлениях возникла еще в древности — но сохраняется и по сей день. До недавних пор бродячие артисты Непала держали в неволе губачей (лат. Ursus labiatus). Эти звери имеют необычное строение рта с очень подвижными губами, с помощью которых они ловят муравьев. Их также называют «ленивцами» из-за сходства с животными этого подотряда (Folivora), живущими в Южной Америке, а ещё одно латинское имя, Melursus ursinus («медовый медведь») говорит о его пищевых предпочтениях.
На людей губачи обычно не нападают, хотя они и способны дать отпор в случае агрессии со стороны человека. Для того, чтобы усмирить стокилограммового зверя, дрессировщики выдирают им зубы и когти, а сквозь пасть продевают железные прутья. Манипулируя пыточными инструментами, люди заставляют медведей «плясать». Вырученные за представления деньги хозяева не считали нужным тратить на уход за зверями. Известны случаи, когда губачей на протяжении всей жизни кормили лишь рисом и молоком.
Экологи не только привлекают внимание к этой жестокой традиции. С помощью местных жителей они находят зверинцы-цирки и вызволяют медведей из заточения. Недавно им удалось перевезти из Непала в Индию последнего из известных пленников: 19-летнего губача по кличке Рангила (Rangila). Его вместе с 17-летней самкой по кличке Шридеви (Sridevi) изъяли у уличных артистов еще в декабре, но проволочки со стороны властей Непала не позволили доставить их в приют Wildlife SOS Bear города Агра своевременно. До транспортировки дожил лишь Рангила. Теперь он получает полноценную пищу, заботу и медицинский уход.
После карантина начнется «процесс его социализации», говорят сотрудники приюта. По их словам, даже эти несколько месяцев без «танцев» уже оказали положительное воздействие — Рангила радуется свободе и отсутствию пыток. Тем не менее в дикую природу таких медведей отправлять нельзя: после многих лет эксплуатации они сильно истощены, почти не имеют зубов и еще долго не смогут оправиться от стресса, но среди себе подобных в природоохранных центрах они способны начать новую жизнь. Посмотрите, как бывший цирковой лев наслаждается свободой.