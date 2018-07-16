Ягуар сбежал из клетки и убил 7 животных в зоопарке в США
В Одюбоновском зоопарке (Audubon Zoo) рано утром 14 июля молодой ягуар сбежал из своей клетки. Ветеринарам удалось его нейтрализовать при помощи дротика с транквилизатором лишь спустя час, и за это время пострадало множество обитателей зоопарка. От его когтей сразу же погибли четыре альпаки, лисица и эму. Еще одна альпака и две лисицы были отправлены на лечение. Но если состояние лисиц опасения не вызывает, то альпаку врачи спасти не смогли. Таким образом, общее число жертв достигло 7. В феврале на официальной странице зоопарка в Фейсбуке Валерио называли «большим милым озорником» и приглашали посетителей убедиться в этом на выставке Jaguar Jungle. Но сейчас ягуар «сделал то, что делают ягуары», говорит вице-президент зоопарка Джек Хэмилтон (Jack Hamilton). Обстоятельства происшествия выясняются. Возможными причинами могут быть территориальные разногласия между хищными кошками и наличие повреждения в крыше вольера.
Сейчас Валерио находится под присмотром ветеринаров, которые оценивают его физическое и психическое состояние. В 2001 и в 2013 годах звери уже совершали побег из этого зоопарка: в одном случае клетку покинул детеныш ягуара, в другом — две обезьяны, но тогда удалось обойтись без жертв. В последний раз смерть животных по вине других зверей произошла здесь более чем 50 лет назад.
Посмотрите на дерзкий побег пингвинов из зоопарка.