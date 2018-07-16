  • Ягуар сбежал из клетки и убил 7 животных в зоопарке в США
    Фото: Audubon Zoo
  • Ягуар сбежал из клетки и убил 7 животных в зоопарке в США
    Валерио в феврале 2018 года Фото: Audubon Zoo
Природа

Ягуар сбежал из клетки и убил 7 животных в зоопарке в США

В зоопарке Нового Орлеана произошла трагедия: трехлетний самец ягуара по кличке Валерио выбрался из клетки и напал на альпак, страуса и лисиц.
Анастасия Баринова
16 июля 2018 в 14:21
24

В Одюбоновском зоопарке (Audubon Zoo) рано утром 14 июля молодой ягуар сбежал из своей клетки. Ветеринарам удалось его нейтрализовать при помощи дротика с транквилизатором лишь спустя час, и за это время пострадало множество обитателей зоопарка. От его когтей сразу же погибли четыре альпаки, лисица и эму. Еще одна альпака и две лисицы были отправлены на лечение. Но если состояние лисиц опасения не вызывает, то альпаку врачи спасти не смогли. Таким образом, общее число жертв достигло 7. В феврале на официальной странице зоопарка в Фейсбуке Валерио называли «большим милым озорником» и приглашали посетителей убедиться в этом на выставке Jaguar Jungle. Но сейчас ягуар «сделал то, что делают ягуары», говорит вице-президент зоопарка Джек Хэмилтон (Jack Hamilton). Обстоятельства происшествия выясняются. Возможными причинами могут быть территориальные разногласия между хищными кошками и наличие повреждения в крыше вольера.

Сейчас Валерио находится под присмотром ветеринаров, которые оценивают его физическое и психическое состояние. В 2001 и в 2013 годах звери уже совершали побег из этого зоопарка: в одном случае клетку покинул детеныш ягуара, в другом — две обезьяны, но тогда удалось обойтись без жертв. В последний раз смерть животных по вине других зверей произошла здесь более чем 50 лет назад.

Посмотрите на дерзкий побег пингвинов из зоопарка.

Тоже интересно

Коала заснул во время побега из зоопарка

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Новые снимки Юпитера поразили весь мир (фото)
Новые снимки Юпитера поразили весь мир (фото)
Тоже интересно
Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
Обезьяна сбежала из зоопарка на глазах у посетителей: видео
Главные аксессуары этого лета
Главные аксессуары этого лета