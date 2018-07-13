Бортпроводники спасли собаку с помощью кислородной маски
Жительница Бостона Мишель Барт (Michele Burt) вместе с мужем возвращалась из Флориды рейсом авиакомпании JetBlue. В путешествие семья взяла своих трех собак: по словам Мишель, они это делают постоянно на протяжении многих лет. Их собаки привыкли к переездам любыми видами транспорта и никогда не доставляли проблем.
Но на этот раз одна из собак, трехлетняя самка французского бульдога по кличке Дарси, начала задыхаться. У нее появились судороги, посиневший язык и другие признаки гипоксии. Хозяйка дала Дарси воды, но животному лучше не становилось. Бортпроводники, заметив, что пес сидит на коленях пассажирки, попросили пересадить питомца под сидение, как того требуют правила безопасности. Но когда Мишель объяснила ситуацию, сотрудники авиакомпании выразили готовность помочь и принесли кислородную маску.
В своем письме благодарности Мишель подчеркивает, что скорее всего они нарушили протокол, поскольку маску можно использовать только в аварийной ситуации. Однако спасение жизни животного можно посчитать подобным случаем. Меры оказались своевременными: собака до конца рейса не проявляла признаков заболевания.
По возвращении домой Дарси будет наблюдаться у ветеринаров. Между тем у собак брахицефальных пород, к которым относятся и бульдоги, в полете действительно могут возникнуть дыхательные проблемы: узнайте почему.