Смерть на голове: кобра охотится на варана
Фотограф дикой природы из Великобритании Хелен Янг (Helen Young ) ехала по Национальному парку Крюгера на автомобиле. Прямо на ее глазах развернулась драматичная сцена: змея напала на массивного варана.
Охотник относится к настоящим кобрам (лат.Naja), являясь одной из разновидностью египетских кобр (лат.Naja annulifera). Эти змеи могут вырастать до 1,8−2,5 метра; их рацион включает жаб, грызунов, птиц и ящериц. Варан, ставший ее добычей, уступал ей по длине, но был значительно толще и мог превосходить по массе тела. Тем не менее отпора он не давал, а просто брел по дороге, неся вцепившегося в шею врага. По всей видимости, яд, просочившийся в его раны, уже начинал оказывать паралитическое действие.
Хелен остановила машину, чтобы не спугнуть представителей фауны, и принялась наблюдать. В какой-то момент ящерице удалось сбросить врага, но тот снова догнал жертву. В конце концов варан перестал двигаться, однако проехавший мимо автомобиль отогнал змею. Вернулась ли она затем на место охоты, или варана съел другой обитатель парка, неизвестно.
Посмотрите, как паук сражается со змеей.