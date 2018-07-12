  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    Ночью темноперые серые акулы охотятся группами в южном проливе атолла Факарава в архипелаге Туамоту. Команда Лорана Баллеста, нырявшая без клеток или оружия, насчитала 700 акул. Фото: Лоран Баллеста
  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    Основная добыча акул (по крайней мере, во время летнего солнцестояния) — 17 тысяч «камуфляжных» груперов, которые собираются в проливе для размножения. Прилив уносит оплодотворенную икру в море. Фото: Лоран Баллеста
  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    Клочки мяса групера выпадают из челюстей двух акул, когда те разрывают рыбу. После совместной охоты, цель которой — вытащить групера из его укрытия в рифе, акулы окружают жертву, а затем соревнуются за добычу. Фото: Лоран Баллеста
  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    В решающий момент самка внезапно отрывается от морского дна, выпуская облако икринок. Самец, преследующий ее, оплодотворит их первым, другие спешат присоединиться. Для этой пары все закончилось за секунду; для всех остальных груперов в Факараве — менее чем за час. Фото: Лоран Баллеста
  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    Темноперые серые акулы пожирают рыбу-носорога. Груперы обычно слишком велики, чтобы глотать их целиком, но акулы в Факараве убивают этих представителей каменных окуней сотнями. Тем не менее пролив остается хорошим местом для размножения груперов: приливное течение разнесет их потомство по всему океану. Фото: Лоран Баллеста
Природа

Акулы Полинезии: неистовая охота

Редкая возможность — увидеть, какие страсти бушуют в южном проливе атолла Факарава во Французской Полинезии, куда приплывают на нерест груперы и где их поджидают голодные акулы.
Текст и фото: Лоран Баллеста
12 июля 2018 в 18:13

На южном краю атолла Факарава, 60-километрового прямоугольного скопления кораллов во Французской Полинезии, узкий пролив прорезает барьерный риф. Каждый год в июне тысячи рыб из семейства каменных окуней, груперов, собираются здесь, чтобы произвести потомство. (Тут, в биосферном заповеднике, рыбы находятся под охраной.)

Сильные приливные течения проносятся каждые шесть часов, заполняя и опорожняя лагуну. Толстые, длиной в полметра, груперы в проливе не одни, о покое им мечтать не приходится: сотни темноперых серых акул собираются здесь, чтобы на них охотиться. Самки груперов задерживаются на нерестилище всего на несколько дней. Самцы, которые большую часть года ведут одиночный образ жизни, по какой-то причине проводят в этом опасном месте по несколько недель, пока наконец все рыбы разом не приступают к процессу размножения, выпуская в воду облака икры и спермы. Действо происходит в полнолуние.

Мы с командой провели последние четыре года в попытках запечатлеть это удивительное зрелище. 21 неделю, днем и ночью, в общей сложности около трех тысяч часов мы ныряли в пролив на глубину 35 метров. В 2014-м, когда все только начиналось, морские биологи Йоанн Мурье и Антонан Гильбер сделали первые точные подсчеты: в проливе оказалось около 17 тысяч груперов и 700 темноперых серых акул. В том же году я совершил непрерывное 24-часовое погружение, целью которого было понаблюдать за рыбами так, как наблюдают за животными на суше: в течение длительного времени без перерыва.

  • Акулы Полинезии: неистовая охота
    Течение из Тихого океана стремится по 100-метровому проливу (слева с краю) в лагуну, окруженную коралловым рифом. Атолл Факарава образовался вокруг вулканического острова, который позднее затонул. Благодаря приносимым штормами осколкам кораллов часть рифа поднялась над уровнем моря. Фото: Лоран Баллеста

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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