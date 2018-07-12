Как рождается шестикилометровый айсберг: видео
Повышение уровня Мирового океана продолжается: из-за глобального потепления тают ледники, пополняя объем проточной воды. Недавно гляциологи стали свидетелем одного из подобных событий: 22 июня от ледника Хельхейм на юго-востоке Гренландии откололся гигантский айсберг. По оценкам, его ширина составляла 6 км, высота — 800 м, длина — 1,6 км, а масса — от 10 до 14 млрд тонн.
Начало его формирования сопровождалось громким ревущим шумом, который длился около пяти минут. На отделение глыбы от ледника ушло полчаса. Помимо основного массива льда от ледника также отламывались сравнительно небольшие осколки: именно они в первую очередь приводят к повышению уровня Мирового океана.
Делавшие видеозапись ученые уверены, что столь наглядные иллюстрации происходящих с айсбергами процессов помогут скорректировать существующие прогнозы и построить более точные климатические модели. В настоящее время для наблюдений чаще используются спутниковые снимки, которые не показывают все детали и не позволяют в полной мере оценить формы айсбергов.
Посмотрите на антарктический айсберг А68.