Сильнейшее наводнение в Забайкалье
На протяжении месяца в Забайкалье почти ежедневно идут дожди. Разлившиеся из-за этого реки подтопили Читу, Нерчинск, Шилку и еще более десятка поселков. Паводок начался 8 июля с Шилкинского района, а к настоящему времени в окрестностях Читы уже затоплено 1,8 тысяч приусадебных участков. В самом городе вода зашла во дворы 5 многоквартирных домов и десятков частных. Кроме того, в Забайкалье размыто множество дорог, повреждено или разрушено около 30 мостов, более 1000 человек остались без электроснабжения.
На всей территории края введен режим ЧС. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации участвуют более 1,3 тыс. человек, задействовано 386 единиц техники и 47 плавсредств. Спасатели помогают людям покинуть жилища, эвакуировать мебель, ценные вещи и домашних животных, доставляют питьевую воду и оказывают другую помощь.
350 детей доставлены домой из четырех лагерей; в семи пунктах временного размещения находятся 145 человека, а в общей сложности 13 пунктов временного размещения готовы принять новых пострадавших.
Паводок в Забайкальском крае стал крупнейшим за всю историю наблюдений, то есть с 1936 года: впервые зафиксирован уровень воды 4,73 метра. Предыдущий рекорд остался в 1991 году: 3,79 метра.
Между тем в регионе сохраняется сложная погодная обстановка: за прошедшие сутки на реках Амур, Шилка, Онон, Ингода, Витим уровень воды повысился на 10−122 сантиметра. На реке Чита в черте города начался спад, однако другая городская река, Ингода, в ближайшие сутки снова начнет подниматься. Более того: главное управление МЧС России по Забайкальскому краю предупредило о том, что 13 июля в Забайкальском крае снова пройдут интенсивные дожди, вызванные новым циклоном со стороны Монголии.
Гидрологи прогнозируют рост уровня воды в реке Нерча у города Нерчинск на 50−80 сантиметров. Грозы и ливни 13 июля ожидаются и на территории Бурятии, а к третьей декаде июля вода из Забайкалья переполнит реки Амурской области и дойдет до Благовещенска.