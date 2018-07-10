Азия во власти природных катаклизмов: видео
От мощных наводнений, ставших следствием проливных дождей, пострадали Вьетнам, Индия, Китай и Япония. В довершение к этому в горных районах происходят мощные оползни, уничтожая все на своем пути.
Во Вьетнаме известно о гибели как минимум 23 человек, но еще десятки остаются пропавшими без вести. Гораздо хуже ситуация в Японии, где на настоящий момент оползни и наводнения, вызванные тайфуном «Прапирун», унесли жизни 141 человека.
В Индии в середине июня погибло 23 человека, и еще полмиллиона так или иначе пострадали от разрушительных наводнений. А в эти дни непрекращающимся дождем заливает Мумбаи.
Большинство регионов не успеют оправиться от последствий стихийного бедствия до того, как на них обрушится новое испытание: супертайфун «Мария». В Китае и Японии уже объявлен высший, «красный» уровень тревоги.
Главное метеорологическое управление Японии зафиксировало приближение «Марии» к группе южных островов Сакисима. Давление в центре тайфуна составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре — 50 м/с с порывами до 70 м/с. По прогнозам, наибольшие разрушения тайфун оставит на острове Рюкю. К утру 11 июля он прибудет к северо-восточной части острова Тайвань, затем продвинется в сторону прибрежных районов восточных китайских провинций Фуцзянь и Чжэцзян, и оттуда продолжит движение вглубь материка.
Приморский край стихия обойдет стороной, однако в эти дни здесь все равно ожидаются сильные ливни и ураганный ветер.