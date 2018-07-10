  • Азия во власти природных катаклизмов: видео
    Япония Фото: mohammadnisha/Instagram
  • Азия во власти природных катаклизмов: видео
    Индия Фото: pratidintime/Instagram
  • Азия во власти природных катаклизмов: видео
    Супертайфун «Мария» Фото: NASA/Earthdata
Природа

Азия во власти природных катаклизмов: видео

На протяжении многих дней в ряде стран Азии идут проливные дожди. Уже сейчас известно о гибели сотен людей в результате наводнений, но впереди у региона еще один удар стихии — супертайфун «Мария».
Анастасия Баринова
10 июля 2018 в 14:12

От мощных наводнений, ставших следствием проливных дождей, пострадали Вьетнам, Индия, Китай и Япония. В довершение к этому в горных районах происходят мощные оползни, уничтожая все на своем пути.

Во Вьетнаме известно о гибели как минимум 23 человек, но еще десятки остаются пропавшими без вести. Гораздо хуже ситуация в Японии, где на настоящий момент оползни и наводнения, вызванные тайфуном «Прапирун», унесли жизни 141 человека.

В Индии в середине июня погибло 23 человека, и еще полмиллиона так или иначе пострадали от разрушительных наводнений. А в эти дни непрекращающимся дождем заливает Мумбаи.

Большинство регионов не успеют оправиться от последствий стихийного бедствия до того, как на них обрушится новое испытание: супертайфун «Мария». В Китае и Японии уже объявлен высший, «красный» уровень тревоги.

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