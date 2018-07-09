  • Животные и зеркало: лесной эксперимент
    Фото: Untamed Photography
  • Животные и зеркало: лесной эксперимент
    Фото: Untamed Photography
  • Животные и зеркало: лесной эксперимент
    Фото: Untamed Photography
  • Животные и зеркало: лесной эксперимент
    Фото: Mark Fernley/Facebook
Природа

Животные и зеркало: лесной эксперимент

Британский фотограф решил изучить реакцию зверей и птиц на их отражение в зеркале.
Анастасия Баринова
9 июля 2018 в 20:08

Подобные эксперименты с животными на масштабном уровне не проводились: у ученых есть лишь разрозненные знания. Недавно было установлено, что дельфины, слоны и собаки, сталкиваясь со своим отражением, понимают, что видят самих себя. Слоны даже пытались использовать зеркало, чтобы рассмотреть содержимое своего рта.


Некоторые зоопарки устанавливают зеркала в вольерах. Например, для фламинго: этим птицам для размножения необходимо наличие колонии определенного размера, и зеркало может создать такую иллюзию.

Фотограф дикой природы Марк Фернли (Mark Fernley) решил провести свой эксперимент, и разместил несколько зеркал в лесах Амазонки. Птицы и звери реагировали на них по-разному: птица-трубач заняла боевую позицию и попыталась атаковать «соперника», кабаны испугались и убежали, а крупные кошки, чье поведение интересовало Марка в первую очередь, с любопытством изучали свое отражение. Кроме того, фотограф обнаружил, что ягуары активно пометили территорию вокруг зеркала. По всей видимости, зверь не понял, что встретился сам с собой и на всякий случай закрепил свое доминирующее положение на этом участке леса.


Подводя промежуточные итоги своего эксперимента, Фернли говорит о его важности: в дикой природе такие исследования почти не проводятся, и большинство знаний о реакции зверей исходит из зоопарков. Понимание того, как представители фауны реагируют на зеркало, позволяет понять их когнитивные способности.

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