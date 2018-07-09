Под Варшавой ищут сбежавшего гигантского питона
7 июля на берегу Вислы люди заметили двухметровый выползок (фрагмент кожи после линьки), принадлежащий тигровому питону (лат. Python molurus). На место прибыли экологи из организации Fundacja Animal Rescue Polska, обнаружившие еще одну часть наружного покрова змеи. В общей сложности выползок достигал в длину 530 см без учета головы, в ширину — 50 см. Зоозащитники предположили, что лишнюю кожу мог выбросить какой-либо заводчик питонов, но ветеринары установили, что змея линяла на месте.
Потратив силы на сброс выползка и отращивая новую кожу, змеи нуждаются в дополнительном питании и витаминах. Таким образом, в лесу находится пятиметровая голодная змея, готовая ради пропитания вести себя агрессивно. Максимальную опасность она представляет для детей и домашних животных. Питона безуспешно разыскивают до сих пор.
Специалисты призывают местных жителей воздержаться от прогулок и установки палаток по обеим берегам Вислы: питоны отлично ориентируются на местности, и змея вполне могла переплыть на другую сторону реки.