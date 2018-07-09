  • В передвижном зверинце «Ноев Ковчег» мучают животных: видео
  • В передвижном зверинце «Ноев Ковчег» мучают животных: видео
    Фото: Зоозащита RZN (Рязанские зоозащитники)
  • В передвижном зверинце «Ноев Ковчег» мучают животных: видео
    Фото: Зоозащита RZN (Рязанские зоозащитники)
Природа

В передвижном зверинце «Ноев Ковчег» мучают животных: видео

30 июня рязанские зоозащитники проверили передвижной зверинец «Ноев Ковчег», приехавший в город. Условия содержания зверей признаны «невыносимыми».
Анастасия Баринова
9 июля 2018 в 14:56

Защитники животных рассказали о бедственном положении обитателей передвижного зверинца, расположившегося в одном из городских торговых центров. Как говорится в сообщении, животные страдают от жары и неподвижно лежат в «крошечных клетках, в которых они не могут полноценно двигаться». Повсюду стоит «жуткий запах»: никто не убирает остатки пищи и экскременты.


Зверинец даже не смог обеспечить полноценное питание: в частности, медведей кормят помидорами, а обезьян — гнилыми фруктами и хлебом. Нет и поилок, что стало причиной обезвоживания у животных. У тех зверей, которые сохранили способность двигаться, замечены признаки навязчивого поведения: психического отклонения, при котором животные шатаются из стороны в сторону, ходят из угла в угол или монотонно роют землю.

По факту проверки были направлены заявления в уполномоченные органы, мэру города и губернатору области. Прокуратура нашла ряд нарушений, по их факту возбуждено административное дело, однако зверинец продолжает работу: проблемы не признаны серьезными. Экологи говорят об отсутствии в стране закона, защищающего животных и строго регламентирующего условия их содержания.

Посмотрите на льва, выпущенного из клетки на свободу.

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