В ЮАР львы растерзали охотников за носорогами
В ночь на 2 июля в заповеднике Sibuya, расположенном в Восточно-Капской провинции ЮАР, львы растерзали троих мужчин. О происшествии сообщил владелец парка Ник Фокс, подчеркнув, что хищники атаковали именно браконьеров. По его словам, ранним утром, около 4:30, сотрудник Sibuya услышал лай сторожевой собаки и шум, доносящийся с территорий, где обосновались львы. Он не обратил на это внимания, подумав, что пес отреагировал на хищников.
Однако 3 июля, около пяти часов вечера, проходящий по территории парка гид заметил, что неподалеку от львов находятся человеческие останки и другие вещи. Директор и представители подразделения по борьбе с браконьерством прибыли на место, где нашли винтовку, топор, кусачки для проволоки и запасы еды и воды на несколько дней.
И хотя в заповеднике представлена вся знаменитая «большая африканская пятерка», целью браконьеров, вероятно, были носороги, которых часто уничтожают ради рогов.
Вероятно, нарушители неверно проложили свой маршрут и среди ночи наткнулись на прайд львов. В настоящее время известно о гибели трех браконьеров, но их общее количество могло быть больше: кто-то мог спастись от хищников. Полиция продолжает поиски преступников.
Фокс также добавляет, что съевшие людей львы остаются под наблюдением специалистов. В парке бывает много туристов, но хищники никогда не нападают на них: пока человек не выходит из машины, он в безопасности.
Однако известны случаи, когда большие кошки, попробовавшее человеческое мясо, продолжали охотиться на людей, поэтому биологам и гидам важно выяснить, повлияет ли инцидент на поведение львов в дальнейшем. Директор парка надеется, что происшествие обойдется без последствий, и усыплять кошек не придется.
Узнайте о другой расправе львов над браконьерами.