Размер имеет значение: найдены осы с рекордно длинным жалом
Исследование проводили ученые из Университета Турку. Оса, получившая имя Clistopyga crassicuadata, обитает в Амазонской низменности, между Андами и дождевыми лесами. По множеству признаков насекомое отнесли к инфраотряду наездники (лат. Parasitica); еще одно название этих ос — паразитические.
Они живут за счет пауков или гусениц: парализуя их своим ядом, они откладывают на них яйца. Вылупившаяся личинка съедает хозяина и его потомство. Однако наездники не имеют жала: его заменяет яйцеклад. C.crassicuadata расширяет знания об этом инфоотряде: насекомое не только обладает жалом — оно необыкновенно длинное и широкое.
«Я изучаю тропических перепончатокрылых уже давно, но никогда не видел ничего подобного: оно выглядит, как какое-то страшное оружие», — говорит автор открытия, профессор Илари Сяяксъярви. Помимо откладывания яиц, оса использует свое жало для защиты.
В качестве жертвы C.crassicuadata, как и прочие представители рода Clistopyga, выбирают пауков, но есть ли у них «любимый вид», не установлено. Ранее эта же группа ученых описала других ос Clistopyga, которые целенаправленно охотятся на пауков-скакунов Salticus cingulatus. Эти пауки откладывают яйца в особые гнезда из собственной паутины, а наездник, найдя такую кладку, парализует хозяина и начинает быстрые зигзагообразные движения кончиком яйцеклада, работая как швейная машинка или валяльная игла. Такая обработка паутины создает внутри устойчивый микроклимат, способствующий развитию личинок, предохраняет от инфекций и паразитов.
Поведение осы, обладающей гигантским жалом, еще не изучено: ученые заметили ее среди ранее собранных образцов и не видели «в действии». Узнайте, зачем мухи и осы пускают пузыри.