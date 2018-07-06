Американские собаки происходят из Сибири
Аборигены Северной Америки жили бок о бок с собаками, активно используя их для охоты и охраны жилищ. Многие ученые полагали, что люди одомашнили волков, но результаты нового исследования, проведенного международной группой ученых, опровергают эту теорию.
Специалисты отсеквенировали митохондриальную ДНК, выделенную из останков 71 собаки, найденной в захоронениях древних людей — аборигенов Америки и Сибири, которые жили тысячу лет назад. Это позволило составить «генеалогическое древо» семейства псовых. Результаты сравнивались с 45 геномами современных американских и европейских собак и волков. Оказалось, что древние американские собаки имеют мало общего с волками: генетически они ближе к собакам современных арктических пород — аляскинскому маламуту, хаски и гренландским собакам.
Ученые полагают, что они пришли туда с переселенцами из Сибири по так называемому Беринговому мосту, соединявшему Северную Америку с Аляской до того, как его затопило около 11 тысяч лет назад. Однако затем, с появлением колонизаторов, древние собаки на американском континенте исчезли полностью.
Ученые проводят параллель с геноцидом коренных народов Америки: активное вторжение европейцев породило на континенте эпидемии сальмонеллы, туберкулеза и других болезней, которые унесли жизни миллионов аборигенов. Такой же эффект испытали на себе древние собаки. Единственным напоминанием о них осталось агрессивное заболевание: заразная форма рака, который передается половым путем. Появившись около 11 тысяч лет назад, оно остается характерно и для современных псовых.
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