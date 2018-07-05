Природа

Гданьскому заливу грозит утечка 1,5 млн литров нефти из затонувшего танкера

Обследовав дно Гданьского залива, водолазы обнаружили признаки надвигающейся экологической катастрофы.
Анастасия Баринова
5 июля 2018 в 14:21
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  • Гданьскому заливу грозит утечка 1,5 млн литров нефти из затонувшего танкера
    Фото: Pixabay.com

В апреле 1945 года в Гданьском заливе советские самолеты затопили немецкий танкер «Франкен». С тех пор корабль с тысячами тонн топлива и боеприпасов остается лежащим на 70-метровой глубине. Экологи давно говорили о потенциальной опасности, но масштабное исследование удалось провести только сейчас. Акваторию изучили специалисты из Морского института в Гданьске и коллеги из ряда других научных учреждений. Выяснилось, что за минувшие 70 лет корпус судна толщиной 12−10 мм серьезно проржавел и стал тоньше на 7 мм.

«Корпус корабля должен рухнуть, это вопрос времени», — говорят эксперты. По их данным, здесь находится 1,5 млн литров топлива, сотни тонн смазочных материалов и боеприпасы общей массой около тонны. Вредные вещества уже начали просачиваться: непосредственно вокруг судна их содержание в воде многократно превышает норму, и этот участок дна лишен жизни.


С учетом скорости разрушения обшивки масштабная утечка может произойти в ближайшие десять лет, и это будет экологической катастрофой. Согласно подсчетам, загрязнена будет акватория Гданьского залива в радиусе 25 км от затонувшего судна: на участке от города Пески и до Хельского полуострова. Это отразится и на жизни морских обитателей, и на экономике региона: о туризме и пляжном отдыхе придется забыть.

Экологическая организация MARE предлагает подписать петицию о необходимости очистки Гданьского залива. Эксперты оценили стоимость работ по откачке вредных веществ в 10 млн евро. Власти должны обратить внимание на эту проблему: в случае экологической катастрофы потери окажутся значительно выше.

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