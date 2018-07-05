  • Люди хором поют песни китов: видео
    Фото: Oldlowlight.co.uk
  • Люди хором поют песни китов: видео
    Фото: Oldlowlight.co.uk
Природа

Люди хором поют песни китов: видео

Общаясь между собою, китообразные издают мелодичные звуки. Их песни попытались воспроизвести люди.
Анастасия Баринова
5 июля 2018 в 17:25
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Для китообразных звуки являются важным каналом общения: в воде видимость может быть ограничена, да и полагаться на обоняние не приходится.

В результате эти животные выработали особую звуковую систему, состоящую из повторяющихся мелодичных сигналов. Эти песни горбачи исполняют в брачный сезон. Работа их голосового аппарата до сих пор не описана полностью; но очевидно, что устроен он иначе и сложнее, чем у обитателей суши.


Издают звуки не только усатые, но и зубатые киты — в том числе дельфины. От них можно услышать высокочастотный писк, трели, a ещё — щелчки, которые они используют для эхолокации.


Механизм человеческого пения отличается, однако люди попробовали воспроизвести звуки китов — «чтобы понять, каково это — быть совсем другим видом», поясняет автор идеи, исландская художница Марина Рис (Marina Rees).

Многие из ее арт-объектов посвящены экологии, и выставка, которая вскоре откроется в Великобритании, расскажет посетителям о жизни китов Атлантики.

Готовясь к этому событию, Марина репетирует с хором песни, которые поют киты. Каждый участник, обладая своим тембром голоса — от баса до сопрано — воспроизводит пение того или иного морского обитателя.


Послушайте, как звучит Марианская впадина.

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