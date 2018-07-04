Мама-енот спасает своих детенышей от рыси: видео
Американка Эрин Эрс (Erinn Earth) живет на побережье Флориды в уединенном домике, на задний двор которого часто приходят разные животные. Не так давно она заметила самку енота с потомством — по всей видимости, их жилище находится неподалеку. В один из дней, возвращаясь с работы, Эрин увидела еще одного гостя — рыжую рысь (лат. Lynx rufus).
Сначала звери не предпринимали никаких действий, принюхивались и оценивали ситуацию, а затем рысь совершила резкий выпад. Атака не увенчалась успехом: отважная мать встала на защиту детенышей и прогнала хищника. Эрин добавляет, что в кадр не попала развязка сцены: спасаясь от енота, рысь забирается на дерево.
И рысь, и енот являются хищниками, но их рацион сильно отличается: если кошка охотится на кроликов, птиц, дикобразов и иногда оленей, то еноту достаточно насекомых, лягушек, рыбы и яиц. Тем не менее, инстинкт защиты потомства превратил енота в грозного врага.
Узнайте, как живет енот, считающий себя собакой.