Природа

Мама-енот спасает своих детенышей от рыси: видео

Дикие звери нередко обустраивают жилища рядом с человеком. Но от нападения хищников это не спасает.
Анастасия Баринова
4 июля 2018 в 17:23
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  • Мама-енот спасает своих детенышей от рыси: видео
    Фото: Pixabay.com

Американка Эрин Эрс (Erinn Earth) живет на побережье Флориды в уединенном домике, на задний двор которого часто приходят разные животные. Не так давно она заметила самку енота с потомством — по всей видимости, их жилище находится неподалеку. В один из дней, возвращаясь с работы, Эрин увидела еще одного гостя — рыжую рысь (лат. Lynx rufus).

Сначала звери не предпринимали никаких действий, принюхивались и оценивали ситуацию, а затем рысь совершила резкий выпад. Атака не увенчалась успехом: отважная мать встала на защиту детенышей и прогнала хищника. Эрин добавляет, что в кадр не попала развязка сцены: спасаясь от енота, рысь забирается на дерево.


И рысь, и енот являются хищниками, но их рацион сильно отличается: если кошка охотится на кроликов, птиц, дикобразов и иногда оленей, то еноту достаточно насекомых, лягушек, рыбы и яиц. Тем не менее, инстинкт защиты потомства превратил енота в грозного врага.

Узнайте, как живет енот, считающий себя собакой.

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