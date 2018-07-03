  • Как коалы могут есть ядовитый эвкалипт?
    Фото: Aaron Jacobs / Flickr.com
  • Как коалы могут есть ядовитый эвкалипт?
    Фото: Pixabay.com
Природа

Как коалы могут есть ядовитый эвкалипт?

Ученые впервые отсеквенировали полный геном коал, что позволяет понять работу их организма.
Анастасия Баринова
3 июля 2018 в 17:28

Коалы спят около 20 часов в день, а оставшееся время приходится на прием пищи. Эти звери очень избирательны в еде: питаются они исключительно листвой и побегами эвкалиптов. При этом далеко не каждое дерево им подойдет. Из 900 видов эвкалиптов они могут кормиться на 40−50, но обычно их рацион состоит из 10 видов — в зависимости от местности.

Продолжительный сон коал объясняется необходимостью экономить энергию: низкокалорийные листья не позволяют вести активный образ жизни. Им даже не надо конкурировать за пищевые ресурсы: эвкалипт смертельно ядовит для остальных представителей фауны (за парой исключений).

Но до сих пор не было понятно, каким образом коалы научились находить подходящие им деревья и как их организм адаптировался к яду. Генетические исследования, которые могли бы дать ответ на эти вопросы, проводились уже в 2013 году.

В новой публикации 2018 года специалисты сообщили, что полностью расшифровали генома коал и проанализировали больше 26 тысяч активных генов. Так, геном коал содержит 3,42 миллиарда пар нуклеотидов (это больше, чем у человека, имеющего 3,2 млрд пар), но состоит из меньшего числа хромосом — 16 (в то время как у человека — 23 пар).

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