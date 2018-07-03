Как коалы могут есть ядовитый эвкалипт?
Коалы спят около 20 часов в день, а оставшееся время приходится на прием пищи. Эти звери очень избирательны в еде: питаются они исключительно листвой и побегами эвкалиптов. При этом далеко не каждое дерево им подойдет. Из 900 видов эвкалиптов они могут кормиться на 40−50, но обычно их рацион состоит из 10 видов — в зависимости от местности.
Продолжительный сон коал объясняется необходимостью экономить энергию: низкокалорийные листья не позволяют вести активный образ жизни. Им даже не надо конкурировать за пищевые ресурсы: эвкалипт смертельно ядовит для остальных представителей фауны (за парой исключений).
Но до сих пор не было понятно, каким образом коалы научились находить подходящие им деревья и как их организм адаптировался к яду. Генетические исследования, которые могли бы дать ответ на эти вопросы, проводились уже в 2013 году.
В новой публикации 2018 года специалисты сообщили, что полностью расшифровали генома коал и проанализировали больше 26 тысяч активных генов. Так, геном коал содержит 3,42 миллиарда пар нуклеотидов (это больше, чем у человека, имеющего 3,2 млрд пар), но состоит из меньшего числа хромосом — 16 (в то время как у человека — 23 пар).
При этом у коал обнаружилось рекордно высокие количество генов, кодирующих белки из семейства цитохромов Р450 — именно они и окисляют вредные вещества, которые затем выводятся с мочой. Эта особенность позволяет коалам держаться на эвкалиптовой диете, которая смертельна для других животных.
Опознать «правильный» вид дерева коалы могут по вкусу — за это отвечают 24 гена семейства TAS2R — это больше, чем у других животных. Например, большая и малая панды имеют по 16 таких генов, а хищникам определить горький вкус помогают 10−14 генов.
Кроме того, 6 генов активируют у коалы систему обоняния таким образом, что животные способны улавливать запах даже не слишком летучих веществ. И это тоже рекордно высокие показатели: например, у утконоса и валлаби таких генов нет, а у сумчатого дьявола он всего один.
Коалы относятся к уязвимым видам; парадоксально, что в некоторых регионах Австралии их приходится отстреливать.