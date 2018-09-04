  • Почему полосатые мангусты рождаются в один день
    Фото: Pixabay
  • Почему полосатые мангусты рождаются в один день
    Фото: John Iglar/Flickr.com
  • Почему полосатые мангусты рождаются в один день
    Фото: Derek Keats/Wikimedia Commons
Природа

Почему полосатые мангусты рождаются в один день

Полосатые мангусты настолько социальные животные, что даже детенышей производят на свет в один день. Ученые объяснили, почему так происходит.
Анастасия Баринова
4 сентября 2018 в 11:54

Полосатый, или зебровый мангуст (лат. Mungos mungo) широко распространен на территории южнее Сахары. В отличие от других мангустов, эти звери живут группами, насчитывающими до 40 особей, контролируя территорию около двух км². Все члены группы спят в одном укрытии, которое они создают в расщелинах или термитниках, меняя место раз в несколько дней. Группа не имеет четкой социальной иерархии и живет достаточно мирно — конфликты возникают только в брачный период и иногда при дележе пищи. Кроме того, когда число самок в группе слишком велико, старые особи могут быть изгнаны более молодыми. Зато между различными группами вражда возникает постоянно, и схватки могут длиться более часа. У полосатых мангустов нет четко выраженного брачного периода: самки способны к спариванию уже через 10 дней после рождения малыша. В это время они стремятся контактировать с максимумом мужских особей и для этого даже вступают в связь с представителями враждебных группировок — это позволяет животным сохранять генетическое разнообразие. При этом у женских особей из одной группы синхронизируются циклы родов, и все малыши рождаются в один день. Биологи объясняют это тем, что такой механизм позволяет избежать детоубийства: взрослая особь любого пола не сможет избавиться от конкурирующего детеныша, поскольку не уверена, чей он. В результате полосатые мангусты выращивают потомство сообща, заботясь о каждом малыше как о своем собственном.

Первые 3−4 недели детеныши не выходят из укрытия, а их кормлением занимаются опекуны, выбранные случайным образом. Обычно это самцы, не участвовавшие в размножении, либо родившие молодые самки. Остальные взрослые особи в это время охотятся, принося еду и для «детского сада». Окрепнув, маленькие мангусты еще несколько недель ходят на охоту исключительно со своим опекуном, становясь полностью самостоятельными к трем месяцам.

Узнайте о жизни мангустов-мачо.

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