Лемуры определяют слабость по запаху
Международная группа биологов изучала поведение кошачьих, или кольцехвостых лемуров (лат. Lemur catta). Эти эндемики Мадагаскара относятся к вымирающим видам. Они активны в ночное время и проводят больше всего времени на земле по сравнению с любыми другими лемурами. Также эти животные ведут общественный образ жизни: внутри групп, насчитывающих до 30 особей, царит строгая иерархия. Лидерами являются самки, а самцы мигрируют между группами, пытаясь завоевать доминирующее положение.
На теле кошачьих лемуров расположено несколько пахучих желез, с помощью которых они метят территорию и подают другие сигналы. Ранее биологи заметили, что запах может использоваться в качестве оружия: смазав хвост секретом, состоящим из 200−300 различных химических веществ, лемур для устрашения направляет его в сторону противника. При этом концентрация веществ в секрете отличается в зависимости от ситуации, статуса и возраста участников боя.
Поставив перед собой цель узнать об использовании запахов больше, специалисты из американского Университета Дьюка вместе с канадскими коллегами собирали образцы секрета 13 самцов и 10 самок, живших в природоохранном центре штата Северная Каролина. Для эксперимента были отобраны раненые особи: ученые предположили, что травмированный лемур может издавать особый запах. Сбор материала занял 9 лет; в результате от каждой особи были получены образцы ее секрета до, во время и после травм разной степени тяжести. Жидкость была проанализирована на точное содержание веществ. При подведении итогов были учтены различные побочные факторы: такие как противозачаточные препараты, которые самкам дают в центре, или прием антибиотиков во время лечения травм. Исключив это, ученые обнаружили, что непосредственно после травмы концентрация эфиров жирных кислот в секрете снижается у представителей обоих полов примерно на 10%. В случае, если ранение происходило в брачный период, запах становился еще слабее: как поясняют специалисты, сезон размножения сам по себе характеризуется повышенным стрессом из-за постоянной борьбы, и тело раненого лемура не справляется с выделением «правильных» ароматов. Эти данные были сопоставлены с наблюдениями за поведением лемуров, и была найдена корреляция: здоровые особи уделяли особенно большое внимание деревьям и другим участкам, помеченным секретом раненных животных. Это позволяет зверям убедиться, что соперник слаб, и эту территорию можно занять без особого труда. После этого сильнейшие метили эти места своим секретом, заявляя о своем доминировании.
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