  • Лемуры определяют слабость по запаху
    Фото: Pixabay.com
  • Лемуры определяют слабость по запаху
    Фото: Pixabay.com
  • Лемуры определяют слабость по запаху
    Фото: Pixabay.com
  • Лемуры определяют слабость по запаху
    Фото: Pixabay.com
Природа

Лемуры определяют слабость по запаху

У лемуров, как и у многих других животных, запах является одним из инструментов коммуникаций. Недавно ученые открыли еще один считываемый сигнал.
Анастасия Баринова
2 июля 2018 в 16:11

Международная группа биологов изучала поведение кошачьих, или кольцехвостых лемуров (лат. Lemur catta). Эти эндемики Мадагаскара относятся к вымирающим видам. Они активны в ночное время и проводят больше всего времени на земле по сравнению с любыми другими лемурами. Также эти животные ведут общественный образ жизни: внутри групп, насчитывающих до 30 особей, царит строгая иерархия. Лидерами являются самки, а самцы мигрируют между группами, пытаясь завоевать доминирующее положение.

На теле кошачьих лемуров расположено несколько пахучих желез, с помощью которых они метят территорию и подают другие сигналы. Ранее биологи заметили, что запах может использоваться в качестве оружия: смазав хвост секретом, состоящим из 200−300 различных химических веществ, лемур для устрашения направляет его в сторону противника. При этом концентрация веществ в секрете отличается в зависимости от ситуации, статуса и возраста участников боя.

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