Почему кормить акулу с рук — плохая идея: видео
В водах Австралии обитает множество видов акул, в том числе ржавая акула-нянька, или небрия (лат. Nebrius ferrugineus). Эти рыбы в среднем вырастают до 2,5 метров в длину; свое имя они получили от рыжеватой или коричневой окраски тела.
Рацион этих акул состоит из ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских ежей и различных костных рыб. Обычно они охотятся ночью, а днем отдыхают на дне, собравшись группами до 30 особей. Впрочем, человек изменил их пищевые привычки и суточный график.
Во многих местах, в том числе в регионе Кимберли в западной части Австралии, туристов вывозят на лодках в места скопления акул, позволяя кормить морских животных. Привлеченные запахом рыбы, акулы приступают к трапезе, нарушив свой режим дня и не прикладывая усилий на поимку добычи.
Недавно туристка так увлеклась кормлением акул, что забыла об осторожности. Вместо того, чтобы бросить корм в воду, она решила покормить хищников с руки — но не успела вовремя отпустить приманку. Сила, с которой акула потянула туристку за палец, оказалась столь велика, что та не удержала равновесие и упала в воду.
К счастью, трагедии удалось избежать: женщина не только осталась жива, но даже не потеряла палец. В больнице ей диагностировали повреждение связок, трещину в кости и небольшую инфекцию раны.
Акулы-няньки охотятся, резко всасывая воду вместе с добычей. «Она засасывала меня, как пылесос. Я чувствовала, как палец слезает с кости», — рассказала впоследствии пострадавшая, добавив, что этот опыт научил ее уважать дикую природу. Эксперты добавляют, что происшествие стало следствием поведения туристки, а сами по себе акулы-няньки на людей не нападают.
Узнайте про акулу-вегетарианку.