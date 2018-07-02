Селфи медвежонка в Кроноцком заповеднике: видео
Фотомониторинг на территории ФГБУ «Кроноцкий государственный заповедник» ведется с 2013 года. Сейчас на его территории установлено не меньше 20 фотоловушек, которые позволяют наблюдать за животными дистанционно, не причиняя им беспокойства. С помощью автоматических фотокамер учёные узнали о социальном поведения лисят, а ещё, например, о гнездовых периодах белоплечих орланов и других краснокнижных птиц.
Первая камера с функцией видеозаписи была установлена этим летом в окрестностях Курильского озера, и в ее объектив сразу же попала медведица с полуторагодовалым медвежонком. Фотоловушка сработала на движение зверей. Проходя мимо, медведица привела аппарат в действие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, уделил ему пару секунд и заглянул в объектив. По словам сотрудников заповедника, ранее это семейство на глаза людям не попадалось.
Фотоловушки с функцией видеозаписи, появившиеся в этом году, будут использоваться на ключевых участках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка. Это расширит возможности наблюдения за животными. Узнайте больше о бурых медведях Кроноцкого заповедника.