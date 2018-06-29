  • В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос
    Фото: Зоопарк в Калуге. Экопарк «Биосфера»
  • В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос
    Фото: Зоопарк в Калуге. Экопарк «Биосфера»
  • В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос
    Фото: Зоопарк в Калуге. Экопарк «Биосфера»
  • В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос
    Фото: Зоопарк в Калуге. Экопарк «Биосфера»
Природа

В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос

В зоопарке Калуги у пары кенгуру, имеющих обычный окрас, родился белоснежный малыш.
Анастасия Баринова
29 июня 2018 в 12:57

В феврале прошлого года калужский зоопарк-экопарк «Биосфера» приобрел пару кенгуру валлаби Беннета (рыже-серый валлаби, лат. Macropus rufogriseus). Брачный период у этого вида животных наступает именно зимой и тянется несколько месяцев, но его итоги остаются неизвестны еще долгое время. Эмбриональное развитие детеныша продолжается всего около месяца, и на свет он появляется совсем крошечным, весом около 1 г. На этот момент у него больше развита голова и передние конечности, а задние конечности и хвост едва различимы. Единственный орган чувств, которым он может пользоваться — это обоняние. Оно помогает малышу самостоятельно, цепляясь за шерсть, добраться до материнского соска, который находится под кожной складкой — в сумке. На это уходит несколько минут. Как только сосок оказывается во рту детеныша, тот разбухает, образуя складки и фиксируя новорожденного. При этом малыш настолько неразвит, что не способен даже сосать, и в течение первых месяцев мать впрыскивает молоко ему в рот сокращениями специальных мышц.

Не удивительно, что сотрудники калужского зоопарка обнаружили пополнение кенгуриного семейства далеко не сразу. А затем их ждал новый сюрприз: детеныш оказался альбиносом.

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