В зоопарке Калуги появился кенгуренок-альбинос
В феврале прошлого года калужский зоопарк-экопарк «Биосфера» приобрел пару кенгуру валлаби Беннета (рыже-серый валлаби, лат. Macropus rufogriseus). Брачный период у этого вида животных наступает именно зимой и тянется несколько месяцев, но его итоги остаются неизвестны еще долгое время. Эмбриональное развитие детеныша продолжается всего около месяца, и на свет он появляется совсем крошечным, весом около 1 г. На этот момент у него больше развита голова и передние конечности, а задние конечности и хвост едва различимы. Единственный орган чувств, которым он может пользоваться — это обоняние. Оно помогает малышу самостоятельно, цепляясь за шерсть, добраться до материнского соска, который находится под кожной складкой — в сумке. На это уходит несколько минут. Как только сосок оказывается во рту детеныша, тот разбухает, образуя складки и фиксируя новорожденного. При этом малыш настолько неразвит, что не способен даже сосать, и в течение первых месяцев мать впрыскивает молоко ему в рот сокращениями специальных мышц.
Не удивительно, что сотрудники калужского зоопарка обнаружили пополнение кенгуриного семейства далеко не сразу. А затем их ждал новый сюрприз: детеныш оказался альбиносом.
Это редкая генетическая мутация; в природе среди кенгуру такое встречается не чаще, чем 1 раз из 20 тысяч. При этом до взрослого возраста альбиносы доживают редко: с одной стороны, они часто имеют проблемы со здоровьем и ослабленный иммунитет, и с другой — выделяясь на фоне соплеменников, становятся мишенью для хищников. В зоопарке детеныша оберегают и заботятся о нем, для него разработана специальная сбалансированная диета. Кенгурята остаются в сумке матери около 9 месяцев; так и малыш из калужского зоопарка оставался в своем «укрытии» до мая 2018 года. Его пол удалось установить только в июне: детеныш оказался самцом. При помощи друзей зоопарка и пользователей интернета ему было выбрано имя — Пломбир. На голосование также были вынесены варианты Снежок и Беляш, но победитель набрал 55% голосов. Пломбира и его родителей можно увидеть в экспозиции зоопарка, хотя малыш еще не привык к вниманию людей и чаще прячется в сумке.
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