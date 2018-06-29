Магия океана: светящиеся кораллы
Многие животные обладают способностью к биолюминесценции: они светятся сами или с помощью симбионтов.
Не исключением являются и кораллы. Ранее считалось, что это свойственно им лишь на мелководье — в этом случае свечение является своего рода защитой от солнечного излучения (белки поглощают вредоносную часть спектра и испускают безвредную).
Но затем британские биологи обнаружили массив флуоресцентных кораллов, которые светятся яркими красками на глубине 60 и более метров. Специалисты установили, что при отсутствии солнечного света флуоресценция осуществляется с другими целями: она призвана создавать освещение, необходимое симбиотическим водорослям для запуска фотосинтеза.
В частности, кораллы используют свой красный флуоресцентный белок, чтобы превратить лучи синего спектра, достигающие дна, в оранжево-красный свет. Только он способен проникать вглубь коралловых тканей — туда, где живут их симбиотические организмы зооксантеллы. Узнайте, зачем светятся грибы.