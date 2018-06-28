Чудо-птица: откуда какаду в средневековом манускрипте?
Латинский трактат по орнитологии и птичьей охоте был написан императором Римской империи и королем Сицилии Фридрихом II предположительно в 1240-х годах.
Император не только охотился на птиц, но и коллекционировал их, поэтому в своем труде он детально и с красочными иллюстрациями поделился всеми своими знаниями. С момента своего появления рукопись стала важным источником для орнитологов, а впоследствии — и для историков.
В наши дни ученые продолжают исследовать манускрипт. Группа финских исследователей, решив обратиться к оригиналу, а не к переводам, нашла иллюстрации, ранее не попадавшие в их поле зрения — в частности, четыре эскиза птицы, похожей на какаду.
Чтобы уточнить вид пернатого, ученые обратились к доктору Хизер Далтон (Heather Dalton) из университета Мельбурна. Ранее Далтон с помощью какаду уже совершила открытие, показав, что первые представители этих птиц появились в Европе в конце XV века. Такой вывод историк сделала на основе изображения птицы на картине «Мадонна делла Виттория» 1496 года.
Рассмотрев материалы, предоставленные финскими коллегами, Далтон подтвердила их заключение. По ее мнению, на рисунке изображен желтохохлый какаду (лат. Cacatua galerita) или один из его подвидов, тритоновый (лат. Cacatua galerita triton). Эти пернатые обитают на северо-востоке Австралии, а также на острове Новая Гвинея. Упомянутая в книге птица, предположительно, была подарена римскому императору египетским султаном Аль-Камилем.
При этом исследователи отмечают, что позировавший для рисунка какаду был спокоен — в противном случае его хохолок был бы поднят.
Источник: Heather Dalton/University of Melbourne
Установить точный маршрут «поездки» какаду из Австралии в Европу не удалось, но в любом случае перед тем, как попасть на Сицилию, птица побывала в Каире.
Все это позволяет узнать больше о торговых связях XIII века, а также доказывает, что появление какаду на европейском континенте произошло на 250 лет раньше, чем считалось. Узнайте, как обезьяны попали в Америку.