  • Розовый и неуловимый: в Америке замечен фламинго, сбежавший из зоопарка 13 лет назад
    Фото: Ben Shepard/Texas Parks and Wildlife
  • Розовый и неуловимый: в Америке замечен фламинго, сбежавший из зоопарка 13 лет назад
    Фото: Ben Shepard/Texas Parks and Wildlife
Природа

Розовый и неуловимый: в Америке замечен фламинго, сбежавший из зоопарка 13 лет назад

Однажды из зоопарка в Канзасе сбежал фламинго — и с тех пор его встречают в разных уголках Штатов. Новая встреча произошла совсем недавно.
Анастасия Баринова
28 июня 2018 в 16:04
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27 июня 2005 года из канзасского зоопарка Sedgwick County Zoo улетели два фламинго. Один из них перед тем был занесен в реестр под номером 347, другой — 492. Птицы родились в Танзании и были перевезены в зоопарк уже во взрослом возрасте, поэтому им не стали подрезать крылья. Эта операция лишает птиц возможности подняться в воздух, и обычно её проводят на молодых особях, которые еще не встали на крыло. Подвергать этому взрослых птиц, которые уже умели летать, посчитали неэтичным.

Вместо этого им регулярно подрезали часть перьев — но свободолюбивый 492 и его товарищ успели улететь до очередной «стрижки». Они пробыли в зоопарке недолго: биологи даже не успели установить их пол. Первоначально беглецы оставались неподалеку от парка, но затем 347 умер, и 492 продолжил свое путешествие.

Sedgwick County Zoo не пытался искать его, хотя и опасался, что люди могут причинить вред птице, оказавшейся без защиты вдали от своей родины. На протяжении этих лет 492-го постоянно видели в разных частях США: в Луизиане, возле Мексиканского залива в Техасе и даже почти в 1000 км к северу — в Висконсине. В 2013 году фламинго снова показался на техасском побережье, уже в компании другого фламинго с биркой HDNT.

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