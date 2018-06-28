Розовый и неуловимый: в Америке замечен фламинго, сбежавший из зоопарка 13 лет назад
27 июня 2005 года из канзасского зоопарка Sedgwick County Zoo улетели два фламинго. Один из них перед тем был занесен в реестр под номером 347, другой — 492. Птицы родились в Танзании и были перевезены в зоопарк уже во взрослом возрасте, поэтому им не стали подрезать крылья. Эта операция лишает птиц возможности подняться в воздух, и обычно её проводят на молодых особях, которые еще не встали на крыло. Подвергать этому взрослых птиц, которые уже умели летать, посчитали неэтичным.
Вместо этого им регулярно подрезали часть перьев — но свободолюбивый 492 и его товарищ успели улететь до очередной «стрижки». Они пробыли в зоопарке недолго: биологи даже не успели установить их пол. Первоначально беглецы оставались неподалеку от парка, но затем 347 умер, и 492 продолжил свое путешествие.
Sedgwick County Zoo не пытался искать его, хотя и опасался, что люди могут причинить вред птице, оказавшейся без защиты вдали от своей родины. На протяжении этих лет 492-го постоянно видели в разных частях США: в Луизиане, возле Мексиканского залива в Техасе и даже почти в 1000 км к северу — в Висконсине. В 2013 году фламинго снова показался на техасском побережье, уже в компании другого фламинго с биркой HDNT.
А новое появление произошло спустя ровно 13 лет, 22 июня 2018 года. Обследуя болотные угодья залива Лавака (Lavaca Bay), представители природоохранного ведомства сфотографировали 492 — бирка на его ноге позволяет безошибочно узнать птицу. Экологи поясняют, что получают сообщения о необычной в этих местах птице раз в несколько лет: это означает, что 492 нашел комфортную среду обитания и освоился в дикой природе нового для себя континента. В настоящее время ему (или всё-таки ей?) — около 23 лет; дикие фламинго живут до 40 лет, а в неволе способны доживать и до 80-ти. Узнайте, как коала заснул во время побега из зоопарка.