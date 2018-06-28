Любовь на троих в мире леопардов: как звери удивили ученых
Живущие в южных регионах леопарды размножаются круглый год: готовая к спариванию самка посещает несколько самцов, и от одного из них в конце концов беременеет. Взрослые леопарды, как правило, ведут одиночный образ жизни. Если на ограниченном участке сталкиваются особи любого пола — нередки кровопролитные схватки за добычу или партнеров. Сцена, снятая в заповеднике Londolozi Private Game Reserve, входящем в состав Национального парка Крюгера, показывает иную модель брачного поведения.
Леопард спаривается сначала с одной самкой, а затем с другой, которая (не проявляя агрессии к сопернице) находилась неподалеку. Как поясняют биологи, обычно такого не происходит: женская особь, готовая к продолжению рода, будет стремиться прогнать других. В данном случае миролюбивость обеих кошек может объясняться тем, что они — сестры, родившиеся с разницей в три года.
Видео было снято в прошлом году, и уже сейчас известно, что старшая из сестер стала матерью. Младшей на тот момент было около 2,5 лет, а первая беременность у леопардов наступает после достижения четырехлетнего возраста.
Ученые отмечают еще один интересный аспект: самец, показанный на видео, незадолго до момента съемки убил детенышей старшей сестры. Такое в мире природы случается постоянно: уничтожая чужое потомство, леопард побуждает самку снова искать партнера. В мире природы детоубийство встречается нередко.