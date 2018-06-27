Как посчитать пингвинов не выходя из дома
Два года назад ученые попросили всех желающих помочь с подсчетом пингвинов. Для этого не требовалось никуда ехать; посчитать птиц можно по снимкам, сделанным фотокамерами в сотне точек на Фолклендских и Южных Сандвичевых островах, в Южной Джорджии и самой Антарктиде. Камеры включаются каждый час в течение светового дня круглогодично. Обработать столь массивный объем данных группа ученых не в состоянии, и любителей природы пригласили в проект PenguinWatch.
Волонтеры отмечали на фотографиях взрослых пингвинов, птенцов и их яйца, а также любых возможных гостей — других птиц, животных или людей.
Не все снимки достаточно четкие, ошибиться в подсчете легко, поэтому каждую фотографию просматривает до десяти независимых волонтеров. На сегодняшний день 50 000 помощников обработало более шести миллионов фотографий. Для анализа эффективности проекта руководитель исследования Фиона Джонс (Fiona Jones) из Оксфордского университета вместе с коллегами просмотрела 74 тысячи изображений из этого числа. Оказалось, что объем ошибок минимален — не более 4%. В основном люди столкнулись со сложностями в распознавании птенцов: дело в том, что малышей родители прикрывают своими телами, а подросшие особи почти не отличаются от старших.
Проект признан успешным. Полученные данные позволяют оценить численность пингвинов в ранее недоступных для исследований регионах, а также разработать алгоритм компьютерного зрения для автоматического распознавания птиц в будущем. Работа над ним продолжается, и помощь могут оказать люди из любой точки мира. Интерфейс сайта имеет 9 языковых версий, в том числе русскую, что позволяет любителям природы из России внести свой вклад.
Посмотрите на необычную охоту пингвина.