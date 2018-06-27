Подготовка рок-концертов приостановлена ради птицы и её гнезда
Летом в Оттаве проходит музыкальный фестиваль Bluesfest. В этом году начало запланировано на 5 июля, однако подготовительные работы были приостановлены из-за того, что на месте для сцены было обнаружено гнездо птицы.
This security guard hired by the NCC to guard the killdeer #BluesfestNest is my favourite Most Ottawa Thing ever. #ottawa pic.twitter.com/KPxfdDrtDQ
— Andrew King (@twitandrewking) 26 июня 2018 г.
Экологи установили, что на фестивальной площадке поселился крикливый зуёк (лат. Charadrius vociferus) — птица из семейства ржанковых. Этот вид не относится к вымиращим, однако находится под защитой правительства. По последним данным, его численность в Канаде снижается, поэтому перенести гнездо на другое место можно только при наличии официального разрешения.
Между тем, 11-дневный фестиваль входит в число крупнейших в Северной Америке; только на его рекламу ежегодно направляется около $1,5 млн, а среднее число посетителей составляет 300 000 человек. Читать далее
Уже проданы почти все билеты, а хедлайнеры этого года — Шон Мендес, Foo Fighters и Dave Matthews Band — вряд ли имеют возможность найти новую дату для выступления на Bluesfest. Оградив территорию и организовав гнезду круглосуточную охрану, организаторы подали заявку на его перенос: в противном случае пришлось бы ждать не менее 26 дней — столько требуется этой птице для высиживания яиц. «Это одна из самых сложных проблем, с которой я сталкивался в последнее время», — заявил представитель Bluesfest Марк Монахан (Mark Monahan).
К настоящему времени проблема, похоже, разрешилась: стало известно о том, что природоохранное ведомство страны одобрило перенос гнезда. Согласно разработанному специалистами плану, его будут передвигать очень медленно, стараясь не напугать птицу. Новое место выбрано в 25 метрах от старого. В том случае, если зуёк все же покинет яйца, их переместят в инкубатор одного из реабилитационных центров. Узнайте, почему в голливудских фильмах нет американских птиц.