  • Подготовка рок-концертов приостановлена ради птицы и её гнезда
    Фото: Alan D. Wilson/Wikipedia
  • Подготовка рок-концертов приостановлена ради птицы и её гнезда
    Фото: hydeparkfeed/Instagram
  • Подготовка рок-концертов приостановлена ради птицы и её гнезда
    Фото: ottawamatters/Instagram
Природа

Подготовка рок-концертов приостановлена ради птицы и её гнезда

В Канаде задерживается подготовка к крупному музыкальному фестивалю — всё из-за птицы, свившей гнездо на его территории.
Анастасия Баринова
27 июня 2018 в 13:55

Летом в Оттаве проходит музыкальный фестиваль Bluesfest. В этом году начало запланировано на 5 июля, однако подготовительные работы были приостановлены из-за того, что на месте для сцены было обнаружено гнездо птицы.

Экологи установили, что на фестивальной площадке поселился крикливый зуёк (лат. Charadrius vociferus) — птица из семейства ржанковых. Этот вид не относится к вымиращим, однако находится под защитой правительства. По последним данным, его численность в Канаде снижается, поэтому перенести гнездо на другое место можно только при наличии официального разрешения.

Между тем, 11-дневный фестиваль входит в число крупнейших в Северной Америке; только на его рекламу ежегодно направляется около $1,5 млн, а среднее число посетителей составляет 300 000 человек. Читать далее

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