Запрет на пластик: опыт Индии
В 25-ти из 29 индийских штатов действует полный или частичный запрет на продукцию из пластика. С 25 июня аналогичное правило стало применяться в штате Махараштра. За первое нарушение придется заплатить 5000 рупий (73 долларов США), за повторные — до 25 000 рупий (367 долларов).
Также предусмотрено тюремное заключение на три месяца. Новый закон не делает разницы между юридическими и физическими лицами. И хотя для компаний санкции не велики — они могут применяться ежедневно, что также отразится на бизнесе, заставив владельцев искать новые решения.
В Мумбаи, самом населенном городе Индии, только за один день было собрано штрафов на сумму 400 000 рупий (почти 6 000 долларов); основными плательщиками стали различные учреждения.
В частности, в McDonald’s и Starbucks напитки уже давно подаются в бумажных стаканчиках, и даже соломинки производятся из биоразлагаемого материала, но проблемой остаются крышки, позволяющие продавать кофе на вынос: экологичного аналога им пока не найдено.
Обычные люди отнеслись к нововведению по-разному. Большинство призналось, что боится штрафов и постарается не использовать запрещенный материал, однако едва прошел дождь, и покупки в тканевых сумках промокли — горожане принялись высказывать недовольство.
По данным экологов, Индия входит в топ-20 стран, загрязняющих планету этим вредным материалом. Вместе с тем, ее вклад значительно ниже многих других стран. Так, индийцы в среднем используют 11 кг пластика в год на человека, по сравнению со 109 кг в США.
В 2017 году Индия ежедневно производила больше 25 000 тонн пластикового мусора. С «антипластиковой политикой» эта ситуация может измениться: премьер-министр Индии намерен к 2022 году очистить страну от экологически вредного материала. Узнайте об успехах Кении в борьбе с пластиком.