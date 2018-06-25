Мертвый дельфин найден в сочинском лесу
Несколько недель назад возле поселка Лоо на обочине федеральной трассы М-27 местные жители заметили мертвого дельфина. На место выехали волонтеры Центра спасения дельфинов, установив, что погибшее животное является самкой афалины, или бутылконосого дельфина (лат. Tursiops truncatus). Следов от сетей на теле обнаружено не было.
Специалисты сочинского управления ветеринарии доставили животное в лабораторию, но выявить точную причину его гибели дельфина не удалось. В Сочи есть четыре дельфинария: в Адлере, в парке Ривьера, в Лоо и Лазаревском. Экологи в первую очередь обратили внимание на соседний с местом происшествия парк. Вместе с представителями местных властей им удалось попасть в стены дельфинария в Лоо, где было найдено 6 афалин, 3 белухи и 3 морских котика. Ни ветеринарных свидетельств, ни актов купли-продажи, ни прочих документов у администрации не было, чипированы оказались только четыре афалины из шести.
В настоящий момент ведется расследование по факту гибели животного, внесенного в Красную книгу России. Со своей стороны волонтеры Центра полагают, что афалину могли нелегально отловить для дельфинария, но она погибла при транспортировке. Также возможно, что дельфин скончался в одном из сочинских дельфинариев, и его тело просто выбросили в лесу. Версия, что животное умерло в море, а затем кто-то в шутку перевез его труп на сушу, звучит как самая маловероятная. Дожидаясь результатов следствия, экологи подчеркивают, что в любом случае налицо факт незаконной утилизации. Они также напоминают, что участок Сочи-Лоо все чаще становится ловушкой для морских обитателей: волонтеры постоянно спасают дельфинов, застревающих в сетях.
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