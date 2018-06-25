Большие лесные свиньи: редкое видео
Большая лесная свинья (лат. Hylochoerus meinertzhageni) встречается в тропических лесах Западной, Центральной и Восточной Африки. Ее масса может достигать 275 кг, длина без учета 45-сантиметрового хвоста составляет около 2 метров. Эти звери живут в группах, состоящих как правило из одного самца, нескольких самок и потомства разного возраста на территории до 10 км². На поиски пищи они отправляются в сумерках или ночью, прячась днем в удаленных уголках леса.
Несмотря на то, что статус вида числится как благополучный, биологи полагают, что его пора пересматривать: местные жители активно уничтожают животное ради его мяса, расставляя на него ловушки. Кроме того, среди этих зверей распространено детоубийство: взрослые самцы убивают не только малышей, но и подростков в своей группе.
Биологи почти не имеют возможности наблюдать больших лесных свиней в их естественной среде обитания. Эколог и исследователь National Geographic Рафаэль Рейна Уртадо (Rafael Reyna-Hurtado) поставил перед собой задачу узнать о жизни крупнейшего представителя семейства свиней больше, и вместе с коллегами отправился изучать животное в Уганду. Ученые расставили фотоловушки в Национальном парке Кибале в заболоченных местах, привлекающих больших лесных свиней, которым ежедневно нужно купаться в грязи для терморегуляции.
По словам эколога, особенно интересно было узнать, что группа зверей может насчитывать 25 особей. Ранее считалось, что в среднем она состоит из 11 животных. В общей сложности исследование заняло 4 года. Ученым удалось отследить маршруты передвижения свиней, а также снова напомнить об угрожающей им опасности. Ловушки и капканы встречаются даже на территории национального парка, и биологи призывают власти Уганды активнее бороться с браконьерством.