  • Пума нашла опасное место для жизни в Калифорнии
    Фото: National Park Service
  • Пума нашла опасное место для жизни в Калифорнии
    Фото: National Park Service
  • Пума нашла опасное место для жизни в Калифорнии
    Фото: National Park Service
Природа

Пума нашла опасное место для жизни в Калифорнии

Рейнджеры американской природоохранной организации National Park Service обнаружили недавно родившихся детенышей пумы в самом неожиданном месте — возле шумной автомагистрали.
Анастасия Баринова
22 июня 2018 в 16:24
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Пума (лат. Puma concolor) широко распространена по планете, ее вид относится к числу самых благополучных. Однако этот грациозный хищник крайне важен для экологической цепочки, и вместе с другими животными он охраняется законом. На территории национальных парков специалисты также отслеживают состояние здоровья популяции и особенности поведения отдельных особей.

В калифорнийской горной области Сими Хиллз биологи в феврале поместили датчик на молодую самку P-62. Вскоре ее передвижения стали происходить по одному маршруту, и ученые предположили, что она обустроила себе жилище и принесла потомство, к которому возвращается с пищей. Логово P-62 было найдено довольно быстро, и ученым оставалось ждать, когда пума уйдет на охоту. Такой случай представился совсем недавно, и в результате люди познакомились с четырьмя здоровыми малышами, получившими идентификационные номера P-66, P-67, P-68 и P-69.

Это открытие уникально, поясняют зоологи. Местность, которую P-62 выбрала для того, чтобы уже во второй раз стать матерью, лежит между оживленными автомагистралями на территории заброшенного ядерного полигона. Чтобы добраться сюда, животному нужно пересечь дорогу, что крайне опасно. В прошлом году машины сбили на шоссе 118 другую пуму с детенышами всего в нескольких километрах от логова P-62.

С учетом открытия новой территории, облюбованной пумами, экологи просят власти найти решение транспортного вопроса. Сейчас пешеходы, а также туристы на лошадях, могут пересечь эту магистраль только по одному мосту. Для зверей этот путь неприемлем, но им могли бы помочь другие современные разработки: отдельные мостки или тоннели, которые нередко создаются для других животных в разных парках.

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