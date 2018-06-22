Пума нашла опасное место для жизни в Калифорнии
Пума (лат. Puma concolor) широко распространена по планете, ее вид относится к числу самых благополучных. Однако этот грациозный хищник крайне важен для экологической цепочки, и вместе с другими животными он охраняется законом. На территории национальных парков специалисты также отслеживают состояние здоровья популяции и особенности поведения отдельных особей.
В калифорнийской горной области Сими Хиллз биологи в феврале поместили датчик на молодую самку P-62. Вскоре ее передвижения стали происходить по одному маршруту, и ученые предположили, что она обустроила себе жилище и принесла потомство, к которому возвращается с пищей. Логово P-62 было найдено довольно быстро, и ученым оставалось ждать, когда пума уйдет на охоту. Такой случай представился совсем недавно, и в результате люди познакомились с четырьмя здоровыми малышами, получившими идентификационные номера P-66, P-67, P-68 и P-69.
Это открытие уникально, поясняют зоологи. Местность, которую P-62 выбрала для того, чтобы уже во второй раз стать матерью, лежит между оживленными автомагистралями на территории заброшенного ядерного полигона. Чтобы добраться сюда, животному нужно пересечь дорогу, что крайне опасно. В прошлом году машины сбили на шоссе 118 другую пуму с детенышами всего в нескольких километрах от логова P-62.
С учетом открытия новой территории, облюбованной пумами, экологи просят власти найти решение транспортного вопроса. Сейчас пешеходы, а также туристы на лошадях, могут пересечь эту магистраль только по одному мосту. Для зверей этот путь неприемлем, но им могли бы помочь другие современные разработки: отдельные мостки или тоннели, которые нередко создаются для других животных в разных парках.