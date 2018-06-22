  • В Швеции запретили цирковые шоу со слонами
    Фото: Laura LaRose/Flickr.com
  • В Швеции запретили цирковые шоу со слонами
    Фото: Pedro Lozano/Flickr.com
Природа

В Швеции запретили цирковые шоу со слонами

С апреля 2019 года слонов и морских львов шведы перестанут использовать для цирковых представлений.
Анастасия Баринова
22 июня 2018 в 17:17

Закон вступит в силу весной. Правительство поясняет, что в цирках потребности слонов и морских львов не могут быть удовлетворены. Зачастую животные — собственность гастролирующих цирков, а в условиях постоянных переездов создать должны условия попросту невозможно.

Экологи напоминают, что такие изменения в шоу-бизнесе не могут происходить быстро: перед тем, как исключить животное из программы, следует найти ему пристанище на будущее, а это зачастую связано с трудностями.

Кроме того, новый закон обяжет шведов регистрировать кошек: эта мера позволит вернуть владельцу кошку, которая заблудилась на улице. Регистрация собак уже ведется в стране давно.

На протяжении нескольких последних лет Швеция обновляет законы о защите животных. В начале года было выдвинуто предложение о наказаниях людям, которые бросают домашних питомцев. На тот момент, по приблизительным оценкам, на улицах находилось до 150 000 бездомных кошек, которые надоели своим владельцам. В июне инициатива об усилении ответственности за содержание животных была поддержана правительством.

Узнайте о других странах, оградивших зверей от участия в цирковых номерах.

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