В Швеции запретили цирковые шоу со слонами
Закон вступит в силу весной. Правительство поясняет, что в цирках потребности слонов и морских львов не могут быть удовлетворены. Зачастую животные — собственность гастролирующих цирков, а в условиях постоянных переездов создать должны условия попросту невозможно.
Экологи напоминают, что такие изменения в шоу-бизнесе не могут происходить быстро: перед тем, как исключить животное из программы, следует найти ему пристанище на будущее, а это зачастую связано с трудностями.
Кроме того, новый закон обяжет шведов регистрировать кошек: эта мера позволит вернуть владельцу кошку, которая заблудилась на улице. Регистрация собак уже ведется в стране давно.
На протяжении нескольких последних лет Швеция обновляет законы о защите животных. В начале года было выдвинуто предложение о наказаниях людям, которые бросают домашних питомцев. На тот момент, по приблизительным оценкам, на улицах находилось до 150 000 бездомных кошек, которые надоели своим владельцам. В июне инициатива об усилении ответственности за содержание животных была поддержана правительством.
Узнайте о других странах, оградивших зверей от участия в цирковых номерах.