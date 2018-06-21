Умерла легендарная горилла Коко
В День независимости США, 4 июля 1971 года, в зоопарке Сан-Франциско родилась самка западной равнинной гориллы (лат. Gorilla gorilla gorilla). Свое имя Hanabiko (花火 子, сокращенно — Коко) она получила в честь праздника; с японского оно переводится как «дитя фейерверка».
Жизнь Коко была не менее яркой, чем ее имя. Когда ей исполнился год, с ней стала заниматься биолог Франсин Паттерсон из Стенфордского университета, добившаяся феноменальных успехов. К концу жизни Коко оперировала более 1000 жестов, понятных людям, и понимала не менее 2000 слов разговорного английского языка. Она умела шутить и показывать такие абстрактные понятия, как «воображение», «сочувствие» или «уровень боли». А в 1984 году Коко начала воспитывать котят. По данным Паттерсон, коэффициент интеллекта Коко равнялся 95, что соответствует норме обычного человека. И хотя не все ученые согласны со всеми выводами зоолога, достижения Коко в любом случае выше, чем у многих других обезьян. Коко снялась во многих документальных передачах и дважды была на обложке National Geographic. Например, в октябре 1978 года журнал открывается фотографией Коко, которую она сделала сама при помощи зеркала.
Большую часть своей жизни Коко провела в калифорнийском заповеднике в горах Санта-Крус вместе с гориллами-самцами. 19 июня она скончалась на 46 году жизни во сне. Это обычный срок для животных этого вида. Она внесла в науку важный вклад, и ученые продолжат занятия с гориллами на основе полученного опыта.