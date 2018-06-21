Десятки тонн мёртвой сельди у берегов Сахалина: фото и видео
Осмотр береговой полосы, покрытой погибшей рыбой, провели экологи из организации «Эковахта Сахалина». Первые сообщения о гибели сельди начали поступать от местных жителей 7 июня. На место выехали представители местной администрации и Росрыболовства, но за инспекцией не последовало срочных мер. Спустя несколько дней экологи самостоятельно провели оценку ситуации.
Вся погибшая рыба принадлежит одному виду: это тихоокеанская сельдь (лат. Clupea pallasii) разных размеров, от 5 см до крупных экземпляров. Среди них есть особи, не успевшие попасть на нерест.
Наибольшая концентрация выявлена в нескольких точках — на участке берега от устья реки Хальчикова до устья ручья, вытекающего из озера Кривун (4609 штук на 10 метров побережья), и в 2 километрах южнее от устья реки Сабо (5990 штук на 10 метров побережья)!
При этом возле устья реки Хальчикова на площади 440 м² слой погибшей рыбы достигает 30 см в толщину, что эквивалентно 93 тоннам. На остальных участках концентрация рыбы — от 175 до 2000 штук на 100 метров береговой полосы.
Пробы в ближайшее время будут отправлены в сертифицированные лаборатории Москвы для анализа. Экологи отмечают, что гибель такого количества разновозрастной рыбы одного вида — аномальное событие. Без результатов лабораторных исследований говорить о причинах рано, однако специалисты напомнили, что подобная трагедия в этом же месте произошла в 1999 году. Тогда было сделано заключение о том, что во время нерестовой миграции сельдь попала в водные слои, содержащие нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества и буровые отходы. В сочетании с другими неблагоприятными факторами среды это стало причиной массовой гибели рыб.