  • Трагедия на Камчатке: мужчина утонул, спасаясь от медведя
    Фото: kamchatinfo.ru
  • Трагедия на Камчатке: мужчина утонул, спасаясь от медведя
Природа

Трагедия на Камчатке: мужчина утонул, спасаясь от медведя

Череда ошибок стоила жизни камчатскому рыболову.
Анастасия Баринова
21 июня 2018 в 15:38

6 июня житель камчатского села Ковран Сергей Жирков, возвращаясь с рыбалки, ненадолго оставил свою лодку с уловом на берегу, и в это время к ней подошел медведь.

На другой стороне реки Ковран находились другие рыбаки, ставшие очевидцами развернувшейся трагедии. Медведь не видел человека, и у Жиркова были шансы избежать встречи со зверем, пожертвовав рыбой — но Жирков стал отгонять зверя камнями. Находившиеся на другом берегу люди, со своей стороны, отпугивали животное звуками двигателя и гудков.


Медведь оставил лодку и погнался за рыбаком — тот сделал попытку спастись в реке, но встретил там свою гибель, попав в сильное течение. Вероятно, что холод и рыбацкая экипировка — полукомбинезон из ПВХ — помешали ему остаться на плаву. Тело погибшего нашли в устье реки на следующий день.

Узнайте, как на самом деле следует себя вести при встрече с медведем.

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