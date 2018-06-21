Трагедия на Камчатке: мужчина утонул, спасаясь от медведя
6 июня житель камчатского села Ковран Сергей Жирков, возвращаясь с рыбалки, ненадолго оставил свою лодку с уловом на берегу, и в это время к ней подошел медведь.
На другой стороне реки Ковран находились другие рыбаки, ставшие очевидцами развернувшейся трагедии. Медведь не видел человека, и у Жиркова были шансы избежать встречи со зверем, пожертвовав рыбой — но Жирков стал отгонять зверя камнями. Находившиеся на другом берегу люди, со своей стороны, отпугивали животное звуками двигателя и гудков.
Медведь оставил лодку и погнался за рыбаком — тот сделал попытку спастись в реке, но встретил там свою гибель, попав в сильное течение. Вероятно, что холод и рыбацкая экипировка — полукомбинезон из ПВХ — помешали ему остаться на плаву. Тело погибшего нашли в устье реки на следующий день.
Узнайте, как на самом деле следует себя вести при встрече с медведем.