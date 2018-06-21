  • Кокаин в реках — угроза европейским угрям
    Фото: Dmitriy Konstantinov/Wikipedia
  • Кокаин в реках — угроза европейским угрям
    Фото: Biodiversity Heritage Library
Природа

Кокаин в реках — угроза европейским угрям

В водоемах по всему миру велика концентрация химических соединений, созданных человеком — в том числе и наркотиков. Это отражается на здоровье обитателей рек, прудов и океанов.
Анастасия Баринова
21 июня 2018 в 20:18
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Наркотики попадают в воды Мирового океана в основном через канализацию. К примеру, в крупнейшую итальянскую реку По ежедневно со сточными водами сливается около 4 килограммов кокаина. Его следы найдены и в британской Темзе, и в других реках.

Ученые из Неаполитанского университета показали, каким образом присутствие в воде этих веществ влияет на здоровье и поведение рыб. Для эксперимента специалисты взяли 150 европейских, или речных угрей (лат. Anguilla anguilla), выращенных на фермах, и разделили их на две группы. На 50 дней их поместили в резервуары, где вода была или чистой, или содержала наркотики в концентрации 20 нанограмм на литр.

Оказалось, что под влиянием кокаиновой среды угри становятся гиперактивными. Изменения коснулись и их анатомии: перенапряженные мышцы опухли, а некоторые волокна разрушились. Кроме того, наркотические вещества накопились в коже и мясе рыбы и оказали влияние на ее гормональный фон (для того, чтобы установить это, рыб пришлось умертвить).

Эти последствия оставались на протяжении минимум 10 дней после того, как угрей возвращали в чистую воду. Среди наиболее важных изменений ученые называют повышение уровня кортизола — «гормона стресса», сжигающего жир.

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