Кокаин в реках — угроза европейским угрям
Наркотики попадают в воды Мирового океана в основном через канализацию. К примеру, в крупнейшую итальянскую реку По ежедневно со сточными водами сливается около 4 килограммов кокаина. Его следы найдены и в британской Темзе, и в других реках.
Ученые из Неаполитанского университета показали, каким образом присутствие в воде этих веществ влияет на здоровье и поведение рыб. Для эксперимента специалисты взяли 150 европейских, или речных угрей (лат. Anguilla anguilla), выращенных на фермах, и разделили их на две группы. На 50 дней их поместили в резервуары, где вода была или чистой, или содержала наркотики в концентрации 20 нанограмм на литр.
Оказалось, что под влиянием кокаиновой среды угри становятся гиперактивными. Изменения коснулись и их анатомии: перенапряженные мышцы опухли, а некоторые волокна разрушились. Кроме того, наркотические вещества накопились в коже и мясе рыбы и оказали влияние на ее гормональный фон (для того, чтобы установить это, рыб пришлось умертвить).
Эти последствия оставались на протяжении минимум 10 дней после того, как угрей возвращали в чистую воду. Среди наиболее важных изменений ученые называют повышение уровня кортизола — «гормона стресса», сжигающего жир.
Между тем для нереста угри мигрируют из Европы в Саргассово море, и для перехода через Атлантику им важно вовремя накопить жир. Таким образом, ослабленные наркотиками рыбы теряют способность добраться до нерестилищ и не могут продолжить свой род. Однако Anguilla anguilla уже сейчас находятся на грани исчезновения.
Специалисты также подчеркивают, что исследование охватывало исключительно следы наиболее распространенного наркотика, тогда как воды полны других химических веществ, в том числе лекарств, которые точно так же поступают в канализацию. На основе своего исследования ученые призывают пересмотреть системы очистки вод, уделяя больше внимания удалению из них подобных примесей. В противном случае на планете не останется здоровой рыбы.
Узнайте о миграции угрей больше.