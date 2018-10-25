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Как мексиканские монахини спасают редких саламандр: видео
Многие животные используются в традиционной медицине, и чаще всего это приводит к сокращению их численности. Противоположный пример показала Мексика: здесь у исчезающего вида есть шанс на выживание.
Анастасия Баринова
25 октября 2018 в 19:07
В мексиканском штате Мичоакан, на высоте 1920 метров в окружении вулканических гор, лежит бессточное озеро Пацкуаро (исп. Pátzcuaro). В его водах обитают редкие животные, в том числе саламандры Ambystoma dumerilii, которые не встречаются более нигде в мире. Эти земноводные вырастают до 25-35 см, имеют сплющенную голову и выделяют кожей слизь, способную отпугивать хищников.
Как и другие саламандры, они обладают способностью отращивать конечности, и, кроме того, для них характерна неотения: на протяжении всей своей жизни они остаются на личиночной стадии. Саламандры озера Пацкуаро похожи на знаменитого аксолотля, но они – отдельный вид, который поколениями пребывал в замкнутой экосистеме.
Столетия назад, когда эти амфибии ещё не находились на грани исчезновения, мексиканцы вылавливали их для использования в традиционной медицине – с их помощью изготавливается сироп от кашля и простудных заболеваний. Однако вследствие загрязнения воды и других техногенных факторов численность саламандр в Мексике сократилась до критических цифр.
По приблизительным оценкам, сейчас в озере Пацкуаро обитает не более 100 особей. Однако по соседству в комфортных условиях живет ещё множество саламандр – вот уже 150 лет этих редких амфибий разводят монахини из местного монастыря. На протяжении веков обитель изготавливала традиционный эликсир от кашля, и монахини занялись разведением этих редких животных. Их работу курируют профессиональные биологи.
Каждое из них имеет чип, позволяющий отслеживать жизненные показатели. Амфибиям регулярно меняют воду и кормят свежими дождевыми червями. Секрет изготовления сиропа монахини не раскрывают, но известно, что вреда животным при этом не причиняется. Вероятнее всего, в состав лекарства входит слизь с кожи саламандр. Среди других ингредиентов – листья грецкого ореха, мед и различные травы.
Ученые говорят о том, что это – первый пример, когда религиозная организация вносит практический вклад в восстановление вида, работая не менее профессионально, чем природоохранные и научные организации.
Узнайте о вкладе зоопарков в сохранение редких видов животных.
Как и другие саламандры, они обладают способностью отращивать конечности, и, кроме того, для них характерна неотения: на протяжении всей своей жизни они остаются на личиночной стадии. Саламандры озера Пацкуаро похожи на знаменитого аксолотля, но они – отдельный вид, который поколениями пребывал в замкнутой экосистеме.
Столетия назад, когда эти амфибии ещё не находились на грани исчезновения, мексиканцы вылавливали их для использования в традиционной медицине – с их помощью изготавливается сироп от кашля и простудных заболеваний. Однако вследствие загрязнения воды и других техногенных факторов численность саламандр в Мексике сократилась до критических цифр.
По приблизительным оценкам, сейчас в озере Пацкуаро обитает не более 100 особей. Однако по соседству в комфортных условиях живет ещё множество саламандр – вот уже 150 лет этих редких амфибий разводят монахини из местного монастыря. На протяжении веков обитель изготавливала традиционный эликсир от кашля, и монахини занялись разведением этих редких животных. Их работу курируют профессиональные биологи.
Каждое из них имеет чип, позволяющий отслеживать жизненные показатели. Амфибиям регулярно меняют воду и кормят свежими дождевыми червями. Секрет изготовления сиропа монахини не раскрывают, но известно, что вреда животным при этом не причиняется. Вероятнее всего, в состав лекарства входит слизь с кожи саламандр. Среди других ингредиентов – листья грецкого ореха, мед и различные травы.
Ученые говорят о том, что это – первый пример, когда религиозная организация вносит практический вклад в восстановление вида, работая не менее профессионально, чем природоохранные и научные организации.
Узнайте о вкладе зоопарков в сохранение редких видов животных.
Каждое из них имеет чип, позволяющий отслеживать жизненные показатели. Амфибиям регулярно меняют воду и кормят свежими дождевыми червями. Секрет изготовления сиропа монахини не раскрывают, но известно, что вреда животным при этом не причиняется. Вероятнее всего, в состав лекарства входит слизь с кожи саламандр. Среди других ингредиентов — листья грецкого ореха, мед и различные травы.
Ученые говорят о том, что это — первый пример, когда религиозная организация вносит практический вклад в восстановление вида, работая не менее профессионально, чем природоохранные и научные организации.
Узнайте о вкладе зоопарков в сохранение редких видов животных.