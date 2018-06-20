  • Какие цветы выбирают пчелы?
    Фото: Pixabay.com
  • Какие цветы выбирают пчелы?
    Фото: Magnus Hagdorn/Flickr.com
  • Какие цветы выбирают пчелы?
    Фото: Pixabay.com
  • Какие цветы выбирают пчелы?
    Фото: Sue/Flickr.com
Природа

Какие цветы выбирают пчелы?

Насекомые-опылители при выборе цветка ориентируются не только на запах, но и на оттенок. Американские биологи описали цветовые приоритеты диких пчел.
Анастасия Баринова
20 июня 2018 в 17:22

Пчелы обладают необычным зрением, которое напоминает мозаику. Их сложные глаза состоят из большого количества мелких глазков (3000—4000 у матки, 4000—5000 у рабочей пчелы, 7000—10 000 у трутня), каждый из которых воспринимает лишь небольшую часть того, что находится перед насекомым.

Как и у большинства людей, их зрение является трихроматическим (то есть они воспринимают три разных участка спектра), но при этом насекомые воспринимают другую цветовую палитру. В отличие от нас, пчелы не видят красный цвет, зато отлично различают всевозможные оттенки зеленого и ультрафиолетового частей спектра. Биологи из Университета штата Орегон провели исследование, позволившее понять цветовые приоритеты пчел.

Задачей ученых было выяснить, на какой именно оттенок синего ориентируются пчелы: манят ли их волны, более близкие к зеленому цвету — или к сиреневому.

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