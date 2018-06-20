Какие цветы выбирают пчелы?
Пчелы обладают необычным зрением, которое напоминает мозаику. Их сложные глаза состоят из большого количества мелких глазков (3000—4000 у матки, 4000—5000 у рабочей пчелы, 7000—10 000 у трутня), каждый из которых воспринимает лишь небольшую часть того, что находится перед насекомым.
Как и у большинства людей, их зрение является трихроматическим (то есть они воспринимают три разных участка спектра), но при этом насекомые воспринимают другую цветовую палитру. В отличие от нас, пчелы не видят красный цвет, зато отлично различают всевозможные оттенки зеленого и ультрафиолетового частей спектра. Биологи из Университета штата Орегон провели исследование, позволившее понять цветовые приоритеты пчел.
Задачей ученых было выяснить, на какой именно оттенок синего ориентируются пчелы: манят ли их волны, более близкие к зеленому цвету — или к сиреневому.
Для этого было создано 11 флуоресцентных ловушек, напоминающих лепестки цветов. На пластины были нанесены особые красители, которые не только воспроизводили цвета, но также могли излучать свет после поглощения ультрафиолета. Ловушки расставлялись на лугах, куда слетаются насекомые-опылители. По результатам эксперимента было найдено несколько закономерностей. Оказалось, что синий цвет в области длин волн от 430 до 490 нанометров пользуется у пчел и шмелей «сумасшедшей популярностью». При этом особенно привлекательными оказались синие флуоресцирующие лепестки: это объясняется тем, что этот сигнал отчетливее всего выделяет цветок на фоне зеленых листьев и травы. Цветовой диапазон от 400 до 430 нанометров заинтересовал насекомых меньше, а вот ловушки, возбуждавшие исключительно зеленые фоторецепторы, пчел не привлекли вообще.
Эти данные важны для масштабных программ по сохранению популяций пчел: в США и во всем мире их численность снижается, что грозит серьезной экологической катастрофой.