Крысы в Индии съели 17 000 долларов
На планете живет огромное множество крыс. Точной статистики не существует, но даже приблизительные цифры позволяют представить масштаб их распространения. Только в Великобритании их насчитывается около 200 миллионов, а в Индии с ее теплым климатом и обилием пищевых отходов грызунов значительно больше.
Неудивительно, что они вторгаются во все сферы жизни человека, но случай, произошедший недавно, также нанес значительный финансовый ущерб. В индийском штате Ассам потребовалось починить один из банкоматов, однако, открыв его, специалисты обнаружили, что поломка не является технической.
Yes! The rat did a fine job of making a very expensive nest worth 12 lakhs pic.twitter.com/SglTeV1Xum
— Karma Paljor (@Karma_Paljor) 18 июня 2018 г.
Банкомат перестал выдавать деньги, потому что их погрызли крысы. В общей сложности животные уничтожили банкнот на сумму более 1,2 млн рупий (17 600 долл. США). Еще 1,7 млн рупий удалось спасти. Среди рваных купюр также была найдена мертвая крыса.
Судя по всему, одно или несколько животных пробрались в банкомат через сравнительно широкое отверстие, пробитое для подведения проводки.
Узнайте, как китайцы закопали деньги и лишились их.