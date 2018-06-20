Природа

Крысы в Индии съели 17 000 долларов

Техники, собиравшиеся починить неисправный банкомат в одном из индийских населенных пунктов, обнаружили внутри аппарата залежи испорченных крысами купюр.
Анастасия Баринова
20 июня 2018 в 14:22
  • Крысы в Индии съели 17 000 долларов
    Фото: Tony Hisgett/Flickr.com

На планете живет огромное множество крыс. Точной статистики не существует, но даже приблизительные цифры позволяют представить масштаб их распространения. Только в Великобритании их насчитывается около 200 миллионов, а в Индии с ее теплым климатом и обилием пищевых отходов грызунов значительно больше.

Неудивительно, что они вторгаются во все сферы жизни человека, но случай, произошедший недавно, также нанес значительный финансовый ущерб. В индийском штате Ассам потребовалось починить один из банкоматов, однако, открыв его, специалисты обнаружили, что поломка не является технической.


Банкомат перестал выдавать деньги, потому что их погрызли крысы. В общей сложности животные уничтожили банкнот на сумму более 1,2 млн рупий (17 600 долл. США). Еще 1,7 млн рупий удалось спасти. Среди рваных купюр также была найдена мертвая крыса.

Судя по всему, одно или несколько животных пробрались в банкомат через сравнительно широкое отверстие, пробитое для подведения проводки.

Узнайте, как китайцы закопали деньги и лишились их.

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