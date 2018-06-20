Столовые приборы для леопарда: видео
Африканские леопарды охотятся на самых разных животных, в том числе на бородавочников — парнокопытных из семейства свиней. Вот пример: на видео из нацпарка хорошо виден леопард и его жертва.
Умертвив добычу, хищник приступил к трапезе, и видео могло бы стать очередным свидетельством пищевой цепочки в дикой природе, однако специалисты заметили странное поведение хищника. Леопард не просто откусывал и жевал мясо: он зажал в челюсти кость бородавочника — то ли для забавы, то ли для того, отделить ею плоть от других костей. Биологи соглашаются, что зрелище необычно, но не спешат называть кость инструментом.
Смотри на 00:55.
Многие представители фауны в той или иной степени используют «инструменты»: например, обезьяны и попугаи. Но за крупными кошками таких навыков ученые раньше не замечали.
Вместе с тем, леопарды, гепарды, львы и другие кошачьи очень любят играть, поэтому не исключено, что леопард просто получает удовольствие от трапезы.
Посмотрите, как леопард сражается с питоном.