  • Столовые приборы для леопарда: видео
  • Столовые приборы для леопарда: видео
  • Столовые приборы для леопарда: видео
Природа

Столовые приборы для леопарда: видео

Рейнджер в Национальном парке Крюгера застал леопарда за необычной трапезой — и снял зверя на камеру.
Анастасия Баринова
20 июня 2018 в 13:32

Африканские леопарды охотятся на самых разных животных, в том числе на бородавочников — парнокопытных из семейства свиней. Вот пример: на видео из нацпарка хорошо виден леопард и его жертва.

Умертвив добычу, хищник приступил к трапезе, и видео могло бы стать очередным свидетельством пищевой цепочки в дикой природе, однако специалисты заметили странное поведение хищника. Леопард не просто откусывал и жевал мясо: он зажал в челюсти кость бородавочника — то ли для забавы, то ли для того, отделить ею плоть от других костей. Биологи соглашаются, что зрелище необычно, но не спешат называть кость инструментом.

Смотри на 00:55.

Многие представители фауны в той или иной степени используют «инструменты»: например, обезьяны и попугаи. Но за крупными кошками таких навыков ученые раньше не замечали.

Вместе с тем, леопарды, гепарды, львы и другие кошачьи очень любят играть, поэтому не исключено, что леопард просто получает удовольствие от трапезы.

Посмотрите, как леопард сражается с питоном.

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