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Отцы-одиночки в мире живой природы
В мире живой природы гендерные роли распределены не так, как у людей: воспитанием потомства могут заниматься самцы, притом самыми экзотическими способами.
Анастасия Баринова
14 декабря 2018 в 19:06
Среди современных птиц нередко встречается «перевернутая» модель семьи: самец уделяет все свое внимание детям, тогда как самка занимается своими делами. Это свойство они, по всей видимости, унаследовали от динозавров: по крайней мере у нескольких ископаемых видов кладку высиживали мужские особи. В наши дни подобное поведение повторяет обыкновенный нанду (лат. Rhea americana), живущий в Южной Америке. После спаривания самка откладывает 5-10 яиц в небольшую лунку, выложенную веточками и сухой растительностью, и отправляется на поиск следующего партнера. Самец не перестает обустраивать гнездо и также занимается продолжением рода с новыми партнершами. Они, в свою очередь, откладывают яйца в это же гнездо – так, что в итоге в нем может скопиться до 80 яиц, оставленных 12-ю самками. Затем на плечи отца ложится полная забота о потомстве: он приступает к насиживанию, которое продолжается до 43 дней. Несмотря на то, что между откладками первого и последнего яйца зачастую проходит до двух недель, все птенцы появляются на свет в течение 36 часов. Якановые (лат. Jacanidae) птицы из отряда ржанкообразных живут возле водоемов в тропических и субтропических регионах. Они почти не умеют летать, зато хорошо плавают и ныряют. Из-за удлиненных пальцев и когтей их вес распределяется так, что они легко шагают по плавающим в воде листьям. Самцы по размеру меньше самок, и именно на них возложена задача насиживания яиц и воспитания птенцов. Если малыши падают с листьев в воду – отец вылавливает их, сушит и греет; он же прячет детенышей под своими крыльями в случае опасности. А самка, отложив яйца в одном гнезде, продолжает род в других местах. Отцами-одиночками в мире рыб являются трехиглые колюшки (лат. Gasterosteus aculeatus). Эти пресноводные рыбы, широко распространенные по всему миру, получили свое имя за характерные шипы на спине. Перед тем, как приступить к размножению, самец колюшки обустраивает жилище, напоминающее птичье гнездо. Для этого он использует илистую ямку, куда укладывает травинки и листья, либо же с помощью выделяемой слизи прикрепляет растительный материал к водорослям и кувшинкам. После этого рыба отправляется на поиск самки и загоняет ее в подготовленное место для нереста. Дальнейшее поведение похоже на то, что демонстрируют нанду: отложив икру, самка навсегда покидает гнездо, а самец продолжает спариваться с другими женскими особями до тех пор, пока все свободное пространство не будет заполнено икрой. В общей сложности процесс нереста продолжается около месяца, а затем отец приступает к заботе о потомстве. Он не отходит далеко от гнезда и отгоняет от него врагов, но при этом может воровать оплодотворенные яйца из других кладок: исследование 2001 года показало, что около 30% гнезд содержат посторонние яйца. Это объясняется тем, что более «многодетный папа» в глазах свободных самок является особенно привлекательным. Вылупившиеся малыши еще несколько дней остаются возле отца, который контролирует их передвижение, не позволяя раньше времени выйти в самостоятельную жизнь. У насекомых наибольшую самоотверженность демонстрирует гигантский водяной клоп семейства Belostomatidae, обитающий в теплых пресных водоемах. В брачный период самка откладывает десятки яиц на спину самца и больше не возвращается ни к нему, ни к своим детям. Сама она продолжает искать особей для спаривания, тогда как ее бывший партнер терпеливо вынашивает потомство в нескольких недель, регулярно прочищая лапками места между яйцами для защиты от загрязнений и грибка. А наиболее необычную модель брачного поведения можно найти у бесхвостых земноводных ринодерма Дарвина (лат. Rhinoderma darwinii), живущих в Чили и Аргентине. Самки откладывают до 40 икринок среди опавшей листвы и далее живут своей собственной жизнью. В свою очередь самцы охраняют кладку около четырех недель, ожидая момента, когда эмбрионы начинают двигаться. Тогда отец перекладывает икринки в свой горловой мешок, где носит их еще три дня. Там головастики и появляются на свет, используя в качестве пищи оболочку икры и выделения горлового мешка. И, наконец, лишь превратившись в полноценную лягушку, малыши выпрыгивают наружу.