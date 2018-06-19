Самый старый в мире орангутан усыплён
31 декабря 1968 года в зоопарк австралийского города Перт с Суматры перевезли самку орангутана возрастом около 12 лет по кличке Пуан. Окруженная комфортом и заботой, Пуан прожила необыкновенно долгую жизнь.
На воле суматранские орангутаны редко доживают до 50 лет. В 2016 году, достигнув своего 60-летия, Пуан попала на страницы книги рекордов Гиннесса как самый старый орангутан на планете.
Этот вид животных находится на грани полного исчезновения. Пуан вырастила 11 детенышей; те, в свою очередь, также принесли потомство. Общее число её потомков достигло 54! В настоящее время живы 29 из них; они обитают по всему миру от США до Австралии: как в зоопарках, так и в дикой природе. По словам биологов, 10% от общего числа суматранских орангутанов на планете несут в себе гены Пуан.
18 июня 2018 года животное подвергли эвтаназии: в последнее время оно слишком страдало от болезней, связанных с возрастом. Исцелить Пуан уже было невозможно.
Вспоминая свою знаменитую обитательницу, сотрудники зоопарка отмечают ее сильный независимый характер. Она любила одиночество и умела добиваться того, чего хочет: для этого она стучала лапами, исполняя своеобразный «боевой танец».
На попечении зоопарка Перта остается несколько более молодых суматранских орангутанов. Его программа по спасению этого вида животных высоко оценена на международном уровне. За годы ее реализации 175 орангутанов было возвращено в естественную среду обитания.
Узнайте об угрозах, с которыми сталкиваются эти редкие приматы.