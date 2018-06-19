  • Откуда в Англии появилось «дерево ужасов»: видео
    Килнси, Норт-Йоркшир Фото: PC Rich Sutcliffe/Twitter
  • Откуда в Англии появилось «дерево ужасов»: видео
    Корби, Нортгемптоншир Фото: grahamjwilliams/Instagram
  • Откуда в Англии появилось «дерево ужасов»: видео
    Кембридж, Англия Фото: James Bowe/Flickr.com
Природа

Откуда в Англии появилось «дерево ужасов»: видео

Когда приходит пора превращаться в бабочку, гусеницы строят себе «гнезда» из паутинок. Но если насекомых много, это начинает выглядеть зловеще.
Анастасия Баринова
19 июня 2018 в 18:45
2

Полицейский Рич Сатклиф, патрулируя окрестности городка Килнси (графство Норт-Йоркшир, север Англии) сфотографировал дерево, целиком окутанное паутиной.

Зрелище жутковатое: на ветвях и стволе гусеницам места не хватило, и они захватили кусты под деревом.


И хотя покрытое «саваном» растение выглядит зловеще — само по себе явление нормально. Их вьют гусеницы горностаевых молей. Такие «паутинные пейзажи» появляются в Великобритании практически каждый год; различается лишь их размах, что, в свою очередь, обусловлено погодой и другими факторами.

Пребывая в стадии гусеницы, насекомое плетет «гнездышко», позволяющее ей безопасно достичь стадии куколки. Крупная, как на этих снимках, паутина надежно защищает сотни (а иногда — даже десятки тысяч насекомых) от хищников.

Затем куколка превращается в имаго — взрослое насекомое, и оно покидает это место, а паутина со временем исчезает под действием ветра и дождя.

Посмотрите, как выглядят бабочки и их гусеницы.

Тоже интересно

Пауки накрыли поле 30-метровой паутиной: видео

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Самые удивительные животные-долгожители Земли
Самые удивительные животные-долгожители Земли
Тоже интересно
Где живет 10 тысяч видов бабочек
Где живет 10 тысяч видов бабочек
70 000 девственниц для королевской свадьбы
70 000 девственниц для королевской свадьбы