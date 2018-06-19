Откуда в Англии появилось «дерево ужасов»: видео
Полицейский Рич Сатклиф, патрулируя окрестности городка Килнси (графство Норт-Йоркшир, север Англии) сфотографировал дерево, целиком окутанное паутиной.
Зрелище жутковатое: на ветвях и стволе гусеницам места не хватило, и они захватили кусты под деревом.
— Daniellecooke (@Daniell62197799) 12 июня 2018 г.
И хотя покрытое «саваном» растение выглядит зловеще — само по себе явление нормально. Их вьют гусеницы горностаевых молей. Такие «паутинные пейзажи» появляются в Великобритании практически каждый год; различается лишь их размах, что, в свою очередь, обусловлено погодой и другими факторами.
Пребывая в стадии гусеницы, насекомое плетет «гнездышко», позволяющее ей безопасно достичь стадии куколки. Крупная, как на этих снимках, паутина надежно защищает сотни (а иногда — даже десятки тысяч насекомых) от хищников.
Затем куколка превращается в имаго — взрослое насекомое, и оно покидает это место, а паутина со временем исчезает под действием ветра и дождя.
Посмотрите, как выглядят бабочки и их гусеницы.