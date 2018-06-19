В одесском дельфинарии во время представления родился дельфиненок: видео
Дельфиненок появился на свет в то время, когда в дельфинарии для зрителей демонстрировалось очередное шоу. Его мать, Пенелопа, находилась в том же бассейне; при этом в дельфинарии знали, что в любой момент она может родить малыша.
Первое видео рождения детеныша снял один из зрителей. Ролик показывает, как Пенелопа кружит по бассейну, затем по воде расплываются темные пятна, и, наконец, рядом с ней появляется маленький дельфин.
Чуть позже свои кадры представил и дельфинарий.
Как только дельфиненок появился на свет, вся стая подплыла к семье, оказывая поддержку: дельфины — очень социальные животные, устанавливающие между собою крепкие связи.
Редакция nat-geo.ru напоминает, что в неволе невозможно создать подходящие условия для крупных животных — в особенности китообразных. Именно поэтому во многих странах дельфинарии уже под запретом, а их деятельность объявлена негуманной.
Жизнь в ограниченном пространстве, ограниченная диета, дрессировки и шумные выступления губительны для здоровья и психики животных. Часто они приводят к их смерти — или заставляют зверей нападать на дрессировщиков. В 2015 году в американском Маринлэнде погибла косатка — и это лишь один пример из множества.