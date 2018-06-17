  • Прыжки мексиканских болельщиков вызвали землетрясение
    Фото: ikikel/Instagram
  • Прыжки мексиканских болельщиков вызвали землетрясение
    Фото: fifa_worldcup_2018_russia_fc/Instagram
  • Прыжки мексиканских болельщиков вызвали землетрясение
    Фото: chofers/Instagram
  • Прыжки мексиканских болельщиков вызвали землетрясение
    Фото: omrip7/Instagram
Природа

Прыжки мексиканских болельщиков вызвали землетрясение

17 июня в Мексике были зарегистрированы подземные толчки. По мнению ученых, их вызвали фанаты, праздновавшие победу над Германией в футбольном чемпионате.
Анастасия Баринова
18 июня 2018 в 17:21
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Матч группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Германии и Мексики состоялся 17 июня на московском стадионе «Лужники». Фанаты следили за ним во всем мире, в том числе на родине каждой из команд.

По итогам матча сборная Германии проиграла со счетом 0:1; гол забил мексиканский игрок Ирвинг Лосано. В этот же момент приборы сети сейсмического наблюдения зарегистрировали в Мехико подземный толчок небольшой силы. В заключении экспертов говорится, что причиной землетрясения стали одновременные прыжки множества радующихся фанатов: только на площади Сокало (Zócalo, или Конституции) собралось не менее 75 000 человек, и еще десятки тысяч ожидали результатов на улицах по всему городу.

А затем в Мексике начались всенародные празднования.

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