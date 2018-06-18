  • Гавайцы приняли за оливин зеленые камни, вылетевшие из вулкана Килауэа
    Оливин с пляжа Papakolea Фото: NASA
  • Гавайцы приняли за оливин зеленые камни, вылетевшие из вулкана Килауэа
    Оливин с Марса Фото: NASA
Природа

Гавайцы приняли за оливин зеленые камни, вылетевшие из вулкана Килауэа

3 мая гавайский вулкан Килауэа вошел в активную стадию извержения, начав выбрасывать рекордное количество лавы, часть из которой приняла зеленый цвет.
Анастасия Баринова
18 июня 2018 в 14:17

Извержение вулкана Килауэа продолжается уже более 30 лет, но его лава продвигается сравнительно медленно. Активная фаза началась в мае, и с тех пор лава уничтожила несколько сотен домов. Недавно окрестности оказались усыпаны камнями зеленого цвета. Первоначально люди приняли их за оливин — самый распространенный минерал мантии, залегающий на глубинах до 400 км. Драгоценными разновидностями оливина являются хризолит и гавайит.

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