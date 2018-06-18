Гавайцы приняли за оливин зеленые камни, вылетевшие из вулкана Килауэа
Извержение вулкана Килауэа продолжается уже более 30 лет, но его лава продвигается сравнительно медленно. Активная фаза началась в мае, и с тех пор лава уничтожила несколько сотен домов. Недавно окрестности оказались усыпаны камнями зеленого цвета. Первоначально люди приняли их за оливин — самый распространенный минерал мантии, залегающий на глубинах до 400 км. Драгоценными разновидностями оливина являются хризолит и гавайит.
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Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this — tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t
— Erin Jordan (@ErinJordan_WX) 11 июня 2018 г.
Очевидцы выброса зеленых камней принялись их собирать, однако ученые предупредили, что на прибыль им рассчитывать не стоит: данные кристаллы оливином не являются. Ошибка объяснима: «Люди слышали, что оливин — зеленый, поэтому любой зеленый камень возле вулкана кажется им оливином», — говорят специалисты. Вот только оливин имеет другую форму и, кроме того, не может идти сплошным потоком и выпадать в виде дождя. На поверхность он выходит в составе больших кусков породы, и найти его можно среди расколовшихся обломков. По мнению вулканологов, зеленые камушки — фрагменты застывшей лавы. Они представляют интерес разве что в качестве сувенира на память. Тем, кто действительно хочет стать обладателем оливина, следует отправиться в другую часть Большого гавайского острова: на пляж Papakolea. Именно там этот зеленый минерал чаще всего оседает в составе пород, но и там он не лежит густым ковром, а затерян среди песка. Посмотрите, как плачет вулкан Килауэа.