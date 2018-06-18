Послы 26 стран встретились в Москве для обсуждения экологических проблем
Ужин, проводимый Фондом «Слава» при поддержке National Geographic Society и при участии Программы ООН по окружающей среде, был посвящён вопросам изменения климата в Арктике. При поддержке 26 стран посол доброй воли ООН по Арктике и Антарктике Вячеслав Фетисов подтвердил, что в следующем году недалеко от Северного полюса состоится хоккейный матч, которым ООН постарается привлечь внимание международного сообщества к проблемам, связанным с изменением климата на нашей планете.
Первый ужин в 2016 году поднимал вопрос о создании морского охраняемого заповедника в Антарктике. В октябре 2016 года 24 страны и Евросоюз в рамках АНТКОМ приняли решение о создании крупнейшего в мире морского заповедника на территории моря Росса в Антарктике.
В 2017 году в рамках ужина была презентована самая амбициозная в настоящее время экологическая программа «Антарктика 2020», представляющая собой последовательное создание нескольких морских охраняемых районов, при этом общий размер охраняемой территории в Антарктике может стать равен австралийскому континенту.